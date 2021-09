Così potrai spostare le conversazioni WhatsApp da Android a iOS: cosa serve per il trasferimento Pochi giorni fa i gestori di WhatsApp hanno annunciato la possibilità di trasferire le chat salvate in cronologia da iPhone agli smartphone Android. Presto però si potranno attivare anche trasferimenti in senso opposto, ovvero dai telefoni con sistema operativo Google a tutti i telefoni prodotti da Apple.

A cura di Lorenzo Longhitano

Negli scorsi giorni prima Samsung e poi WhatsApp hanno annunciato la possibilità di trasferire le chat della piattaforma di messaggistica da un iPhone a uno degli smartphone del gruppo coreano. La novità era parecchio attesa da parte degli utenti di iOS che in questo modo potranno decidere di passare a un'altra tipologia di smartphone senza dover necessariamente dire addio alle vecchie chat con amici, parenti e altri contatti. Tra pochi giorni però all'interno dell'app del gruppo Facebook farà capolino anche una funzione opposta, che permetterà ai possessori di uno smartphone Android di trasferire le conversazioni WhatsApp su un telefono prodotto da Apple.

La novità in arrivo

L'arrivo della nuova funzionalità non è esattamente una sorpresa, anche perché non sarebbe stato molto logico favorire il passaggio delle chat da iPhone a telefoni Android e non il contrario. La disponibilità però non sarà immediata: se i trasferimenti in un verso sono già stati annunciati e attivati in anteprima per i telefoni Samsung, lo spostamento delle chat nel senso opposto per il momento sono stati soltanto intercettati in una delle versioni preliminari dell'app dai gestori del portale WABetaInfo: la schermata relativa è stata catturata attraverso la tecnica del reverse engineering e si riferisce a novità che saranno attivate sui telefoni in un futuro non ancora precisato.

Come funziona il trasferimento

Quel che si può evincere dalle informazioni trapelate finora è che il trasferimento delle chat da telefoni Android a iPhone seguirà passaggi molto simili a quello dell'operazione inversa. L'iPhone destinatario dovrà essere appena stato regolato sulle impostazioni di fabbrica, il numero di telefono dell'account dovrà essere mantenuto uguale e per il trasferimento dei dati occorrerà utilizzare un cavo di collegamento Lightning-USB-C che connetta fisicamente i due telefoni. Ultimo tassello fondamentale dell'operazione – riporta sempre WABetaInfo – sarà l'app Passa a iOS, ovvero il software realizzato da Apple per trasferire contatti, messaggi e impostazioni da un telefono Android a uno dei suoi iPhone.