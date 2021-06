La comunicazione arriva un po' a sorpresa, ma Konami ha messo a disposizione il cosiddetto Online Performance Test del suo New Football Game. Il riferimento è chiaramente a eFootball PES 2022, il nuovo capitolo simulativo di calcio atteso per il prossimo autunno. La demo è disponibile già da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, fino al prossimo 8 luglio. Per testarla basta avviare il download di "New Football Game Online Performance Test" tramite la ricerca negli store digitali delle singole piattaforme. Il processo è abbastanza semplice: non occorre nemmeno la pre-registrazione.

Come sottolineato dal publisher Konami, la demo di New Football Game Online Performance Test ha come scopo quello di far valutare all'utenza la qualità del matchmaking per le partite online e l'efficienza dei server. I feedback raccolti saranno utili al team di sviluppo per perfezionare le componenti online del futuro eFootball PES 2022. Il resto, come le meccaniche di gioco, il bilanciamento e il comparto tecnico – dunque anche animazioni e motore grafico – sono in fase di sviluppo e riceveranno le dovute migliorie prime del lancio ufficiale, che ancora non ha una data specifica, anche se si pensa metà settembre 2021.

Per eFootball PES 2022 si prospetta un anno interessante, soprattutto in ottica di competizione con la serie FIFA di Electronic Arts. Nelle scorse settimane Konami ha annunciato una serie di esclusive, come la presenza ufficiale dell'Atalanta BC e del SS Calcio Napoli, che invece saranno presenti in FIFA 22 con giocatori, nomi e divise reinterpretate rispetto alle versioni originali, a causa della mancanza di licenze. Un po' come successo in precedenza con la Juventus FC, presente nel gioco di Electronic Arts con il nome di Piemonte Calcio. Un invertimento dei ruoli dunque, in cui il gioco simulativo di calcio di Konami torna ad avere una posizione di rilievo, soprattutto in termini di esclusività.