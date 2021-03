Fino a pochi giorni fa era una funzionalità ancora in arrivo e soprattutto limitata a un numero molto basso di utenti. Da oggi però le domande e risposte su TikTok sono una realtà per tutti gli iscritti, che potranno rispondere nei video alle richieste dei follower e chiedere a questi ultimi di fare loro domande specifiche su argomenti a scelta. La novità è stata annunciata ufficialmente da un intervento sul blog della piattaforma, e a partire da oggi è a disposizione di tutti gli iscritti.

Come funzionano le domande e risposte su TikTok

Le domande e risposte su TikTok sono rintracciabili nell'app con il nome di D&R. Utilizzando un apposito tasto, gli utenti potranno contrassegnare i loro commenti ai video come domande per i creator seguiti, in modo che questi possano vederli più facilmente e rispondere alle curiosità espresse, sempre tra i commenti o con un tiktok ad hoc aggiungendo la domanda originale come sticker; nelle bio dei creator sarà inoltre disponibile un collegamento a un'apposita sezione D&R che raccoglie tutte le domande fatte loro dagli utenti. La funzionalità è disponibile anche per le dirette: in questo caso gli autori possono far apparire le domande bene in vista sullo schermo del telefono per rispondere agevolmente a tutte le richieste.

Come si attivano le domande e risposte

I frequentatori più assidui della piattaforma di condivisione si saranno resi conto di poter fare già da tempo domande in questo modo ad alcuni dei loro beniamini; la novità di queste ore è che la funzionalità è stata sbloccata per tutti. Ottenere per sé le domande e risposte richiede soltanto di disporre di un account creator, che tutti possono aprire o attivare dal proprio profilo visitando le impostazioni di TikTok. Una volta soddisfatto questo requisito, è sufficiente trovare le impostazioni riservate ai creator e attivare la funzionalità D&R.