Domani Jeff Bezos partirà per lo spazio: come seguire il lancio in diretta Il primo volo turistico della navicella spaziale New Shepard ospiterà l’uomo più ricco del mondo e gli astronauti più giovane e più anziana della storia. Dopo mesi di anticipazioni e un’asta da 28 milioni di dollari, il decollo è previsto per domani, martedì 20 luglio, alle 15 ora italiana. Ecco come seguirlo.

A cura di Lorenzo Longhitano

Dopo mesi di anticipazioni e un unico biglietto extra messo in vendita a un prezzo stratosferico, sta per partire il primo viaggio turistico della navicella spaziale New Sheperd, costruita dal gruppo aerospaziale Blue Origin, di proprietà di Jeff Bezos. Tra i passeggeri della spedizione c'è proprio il fondatore di Amazon, che salirà sulla navicella insieme al fratello Mark, all'aviatrice ottantaduenne Wally Funk e al diciottenne Oliver Daemen. Il volo è previsto per le 8 del mattino di martedì 20 luglio, quando in Italia saranno le 15 in punto, e durerà solo pochi minuti.

Un affare da milionari

Sul viaggio di Jeff Bezos nello spazio è già stato detto molto. Il volo della New Sheperd infatti non rappresenta solamente una nuova frontiera nel turismo, ma incarna anche la volontà dell'uomo più ricco del mondo di arrivare là dove solo una manciata di persone possono arrivare grazie a una quantità di denaro difficile da immaginare. Non per niente il sentimento che ha caratterizzato al reazione del grande pubblico alla notizia della missione di Bezos non è stato esattamente l'empatia. Ad oggi più di 160.000 persone hanno firmato una petizione simbolica per chiedere che il magnate venga lasciato nello spazio dopo la partenza.

I passeggeri del volo

L'altro motivo per il quale si è parlato del volo inaugurale della New Shepard è l'asta attraverso la quale è stato messo in vendita l'unico biglietto disponibile. I primi tre posti su quattro erano infatti occupati da Bezos, dal fratello al quale è stato regalato il viaggio e all'aviatrice Wally Funk, da sempre appassionata di voli spaziali ma ai suoi tempi respinta dal programma della NASA in quanto donna. Il titolo di viaggio rimanente è stato smerciato per la cifra di 28 milioni di dollari a un acquirente ancora sconosciuto, che ha poi annullato la prenotazione dopo essersi reso conto che in quel giorno aveva altri impegni. A beneficiare dell'annullamento è stato proprio Oliver Deamen, figlio di un imprenditore del ramo immobiliare che ha voluto fargli un regalo fuori dal comune.

I dettagli del viaggio e dove seguirlo

Dopo il decollo la navicella in testa al razzo propulsore supererà la velocità di Mach 3 per arrivare a un'altitudine di circa 100 chilometri. La capsula si sgancerà dal propulsore e giungerà al culmine della sua parabola a un'altitudine di 106 chilometri prima di iniziare naturalmente la sua discesa. A quell'altezza i passeggeri sperimenteranno condizioni di gravità ridotta galleggiando nell'aria e potranno vedere una porzione significativa dell'orizzonte terrestre. La discesa sarà rallentata da sistemi di frenata ma non sarà traumatica come quella delle navicelle che tornano sulla Terra dopo un viaggio al di fuori dell'atmosfera. Per seguire i dettagli del viaggio l'appuntamento è sul sito del gruppo, che darà il via alle trasmissioni un'ora e mezza prima del lancio – ovvero alle 13:30 ora italiana.