L'ultima serie di Tamagotchi messa in vendita in negli Stati Uniti e in Giappone dallo storico produttore Bandai ha un ospite d'eccezione: si tratta di Hello Kitty, il personaggio della giapponese Sanrio esportato e celebre in tutto il mondo da decenni. L'annuncio è di queste ore ma il gadget vedrà la luce a partire dalla stagione natalizia nei primi negozi e su Amazon, da dove gli appassionati potranno farlo arrivare dove desiderano prenotandolo già a partire da questi giorni al prezzo di 19 dollari.

Alla base il dispositivo rimane quello che generazioni di bambini e ragazzi conoscono: lo scopo rimane sempre quello di allevare la creatura digitale che vive all'interno facendola svagare, nutrendola e organizzando la sua giornata utilizzando i pochi tasti sullo schermo. Il design a forma di uovo e il display LCD in bianco e nero a bassissima risoluzione contribuiscono a mantenere costi e consumi del dispositivo al minimo e contemporaneamente a renderlo affascinante per tutti coloro che hanno messo le mani sui primi Tamagotchi già negli anni '90. Hello Kitty non sarà dunque la protagonista di questa versione del prodotto, quanto piuttosto una ospite in qualità di assistente. La gattina interverrà nelle attività programmate per il Tamagotchi, aiutando ad esempio a nutrirlo, a pulire il suo ambiente, a intrattenerlo e via dicendo.

In Giappone non è infrequente che nuove versioni del prodotto vengano lanciate in collaborazione con altre aziende che mettono a disposizione in licenza le loro proprietà intellettuali; per le operazioni internazionali però il produttore preferisce logicamente puntare su marchi e personaggi universalmente noti. Nel 2018 era stata la volta del Tamagotchi del Pokémon Eevee, dove però l'animaletto andava accudito in prima persona; Hello Kitty è un'altra esportazione giapponese nota ai quattro angoli del globo e riscuoterà indubbiamente il successo sperato.