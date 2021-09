Ecco perché non senti più l’audio delle storie di Instagram Dopo aver aggiornato iPhone a iOS 15 alcuni utenti hanno iniziato a lamentare un comportamento anomalo all’interno dell’app: impostare il telefono in modalità silenziosa toglie l’audio ai contenuti multimediali senza possibilità di riattivarlo con il bilanciere del volume. La soluzione al problema è in arrivo.

Con l'aggiornamento di iPhone a iOS 15 alcuni utenti di Instagram stanno lamentando un comportamento anomalo da parte dell'app: impostare il telefono in modalità silenziosa utilizzando l'apposito interruttore sulla scocca ammutolisce improvvisamente anche l'audio delle Storie e degli altri contenuti, senza possibilità di riattivarlo. Chi ha un iPhone sa che non si tratta di un comportamento normale da parte dell'app, e in effetti il gruppo Facebook ha confermato che si tratta di un errore.

Il problema con Instagram

Generalmente la modalità silenziosa di iPhone toglie volume a tutti i suoni provenienti dal telefono, ma lascia agli utenti la possibilità di utilizzare il bilanciere dell'audio per impostare separatamente l'ascolto dei contenuti multimediali. Secondo quanto riportato da alcuni utenti online, dopo l'aggiornamento a iOS 15 questo non è più possibile: per questa categoria di utenti, l'unico modo per ascoltare un contenuto audio all'interno di Instagram è di disattivare la modalità silenziosa del telefono, ridando spazio quindi anche ai suoni di notifiche e suonerie.

I precedenti

Non è infrequente che gli aggiornamenti del sistema operativo di iPhone portino problemi di compatibilità con alcune app: gli sviluppatori esterni del resto ottimizzano i loro prodotti per funzionare al meglio su iOS, e se qualcosa nel codice del software Apple viene modificato può accadere che il risultato siano errori all'interno delle app. La stessa piattaforma di condivisione fotografica ha già avuto problemi simili in passato — con pulsanti diventati temporaneamente difficili o impossibili da toccare sullo schermo, rapporti d'immagine stravolti o perfino una fotocamera che rimane in funzione anche quando non dovrebbe. Il tutto accade generalmente anche sui telefoni Android, i cui singoli modelli sono però meno diffusi rispetto alla totalità della platea di iPhone in circolazione; i problemi che riguardano i singoli gadget fanno dunque fatica a coinvolgere milioni di persone.

Soluzione in arrivo

In ogni caso è bene tenere a mente che si tratta sempre di problemi temporanei, che emergono quando gli aggiornamenti sono freschi di uscita come è avvenuto per iOS 15. In questo caso la responsabilità sembra essere degli sviluppatori di Instagram, che hanno già assicurato di essere al corrente del bug e di essere al lavoro per risolverlo. Per tornare a sentire le Storie di Instagram anche quando iPhone è in modalità silenziosa basterà dunque attendere un aggiornamento dell'app.