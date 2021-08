Ecco quanto potrebbe guadagnare Ariana Grande dal suo concerto in Fortnite Se si pensa che Travis Scott ha guadagnato 20milioni di dollari dal suo concerto del 2020 in Fortnite, è facile ipotizzare che Ariana Grande, che ha una carriera più lunga e nota rispetto al rapper, avrà un tornaconto maggiore dal suo tour virtuale, secondo Forbes. Tali numeri sono dovuti al merchandising, ma non solo.

A cura di Lorena Rao

Dal 7 al 9 agosto (data italiana), Fortnite ospiterà il Rift Tour di Ariana Grande. "Intraprendi un viaggio musicale verso nuove magiche realtà", così viene descritto l'evento, diviso in cinque spettacoli, da Epic Games. Si tratta di una grande iniziativa, che però si rivela vantaggiosa più per la pop-star che per il noto battle-royale. Del resto, se si pensa che Travis Scott ha guadagnato 20 milioni di dollari dal suo concerto del 2020 in Fortnite, è facile ipotizzare che Ariana Grande, che ha una carriera più lunga e nota rispetto al rapper, avrà un tornaconto maggiore dal suo tour virtuale, secondo Forbes.

Tali numeri sono dovuti al merchandising, che probabilmente includono anche contenuti digitali, quali skin e cosmetici disponibili nel negozio di gioco. A tal proposito, nel caso del Rift Tour, dal 5 agosto sarà disponibile la skin di Ariana Grande, più altre novità da sbloccare, tra oggetti e incarichi. Ma, al di là del merchandising, fare un concerto all'interno di Fortnite si traduce in tutta un'altra serie di guadagni.

Esibirsi in un tour virtuale attraverso un videogioco può essere per un cantante un modo efficace per raggiungere un numero enorme di fan, a un costi molto inferiori rispetto ai concerti del mondo reale. Questo vuol dire far conoscere i propri album anche a un nuovo pubblico, prima irraggiungibile. Inoltre, grazie al motion capture, che permette di riprodurre digitalmente i movimenti realistici del corpo umano, un artista non deve subire tutta la pressione fisica tipica di una performance reale. Il grosso del lavoro spetta infatti agli animatori di Epic Games.

Con tutti questi benefici, ogni cantante desidererebbe un proprio concerto dentro Fortnite. Intanto il battle-royale si trova nel pieno della Stagione 7, chiamata Invasione poiché l'isola è stata invasa dagli alieni. Quello di Ariana Grande non è l'unico evento musicale della stagione. A fine giugno si è tenuto il concerto della band inglese Easy Life, organizzato da Epic Games come fosse un viaggio psichedelico.