Con l'arrivo dell'estate, Fortnite è in vena di festeggiamenti: dal 24 al 28 giugno il battle-royale ospita il concerto tenuto dalla band inglese Easy Life. Si tratta di una vera e propria esperienza psichedelica, che unisce in maniera originale musica e videogioco. Per l'occasione, Epic Game ha ricreato all'interno di Fornite, presso l'isola O2 della Modalità Creativa, la O2 Arena, uno dei luoghi legati alla musica più importanti di Londra. Per poter partecipare al concerto degli Easy Life basta varcare uno dei portali del Centro Benvenuto oppure inserire il Codice Isola 2500-3882-9781.

Una volta giunti a destinazione, ha inizio un viaggio visionario della durata di 20 minuti: si va dal vagare in un deserto ricco di vecchi televisori che proiettano la band, al percorrere in hoverboard le vie di una città sfocata. Il tutto con il sottofondo dei brani contenuti nell'album "Life's a beach". "È un po' come se la pop art incontrasse Salvador Dalí", afferma Andrew Webster di The Verge.

Ancora una volta Epic Games dimostra un certo pionierismo nelle performance musicali attraverso Fortnite. Dopo il primo concerto virtuale con il dj Marshmello nel 2019 e la performance del 2020, in pieno lockdown, della versione digitale (e gigantesca) del rapper Travis Scott, il battle-royale si spinge oltre. Il concerto estivo con la band Easy Life sfrutta una forma di interazione tra chi gioca, il videogioco e la musica davvero originale, mai vista prima.

Ma Fortnite non innova solo per quel che riguarda il versante musicale. Poche settimane fa ha avuto inizio la Stagione 7, chiamata Invasione. Non a caso, protagonisti della nuova ambientazione fantascientifica sono gli alieni, in grado di rapire i giocatori e le giocatrici dell'isola con le loro astronavi. Si dice che al loro interno vengano svolti degli esperimenti che danno grandi vantaggi, come armi leggendarie. Tra le ultime novità della stagione, occorre menzionare la skin di Thanos, l'iconico nemico degli Avengers.