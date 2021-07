Esperienza Zombi a turni e modalità obbiettivi: le novità della Stagione 4 di Call of Duty Dal prossimo 15 luglio i due titoli di Activision ospiteranno particolari contenuti: nel caso di Call of Duty: Black Ops Cold War, si prospetta una nuovo capitolo della saga dell’Etere oscuro, intitolato “Mauer Der Toten”. Riguardo invece a Call of Duty Warzone, la principale novità in arrivo riguarda la prima modalità a obbiettivi, detta Carico.

A cura di Lorena Rao

Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone sono pronti ad accogliere importanti novità con il lancio della Stagione 4, chiamata Furiosa. Entrando più nel dettaglio, il prossimo 15 luglio i due titoli della serie di Activision ospiteranno particolari contenuti: nel caso di Call of Duty: Black Ops Cold War, si prospetta un nuovo capitolo della saga dell'Etere oscuro, intitolato "Mauer Der Toten". Con esso la mappa della città sarà invasa dagli zombi, a cui gli agenti dovranno fare attenzione lungo i passaggi tra strade buie e poco illuminate. La particolarità è che la nuova esperienza con i non-morti sarà strutturata a turni. Tale modalità sarà disponibile gratuitamente dal prossimo 15 luglio, basta avere il nuovo aggiornamento della Stagione 4, scaricabile da oggi da qualsiasi piattaforma. A tutto questo si aggiungono contenuti multiplayer – anch'essi gratuiti – da scoprire.

Passando invece al battle-royale, ossia Call of Duty Warzone, la principale novità in arrivo riguarda la prima modalità a obbiettivi di Warzone, detta Carico. Si tratta di un'esperienza in cui due team da 20 giocatori operano l'uno contro l'altro in una corsa contro il tempo alla raccolta di importanti informazioni, mentre veicoli trasportano parti di satellite che potrebbero spostare gli equilibri nella guerra tra Perseus e NATO. Il team di sviluppo afferma che la principale ispirazione di Carico è la modalità Guerra di Call of Duty: World War II, capitolo pubblicato nel 2017. Per Warzone è previsto pure un nuovo tipo di evento detto Raccolta Contrabbando, che arriverà a stagione in corso. In più, le porte Rosse accoglieranno nuovi misteri, mentre arriveranno inediti regali e serie di uccisioni. Nel caso di Warzone, quanto riportato sarà disponibile una volta scaricato il nuovo aggiornamento, accessibile dalla mattina del 14 luglio. Oltre a queste succose novità, la Stagione 4 di Call of Duty punta ad arricchire in maniera massiccia le esperienze offerte da Black Ops Cold War e Warzone. Per ulteriori dettagli in merito, è disponibile un post sul blog ufficiale scritto da James Mattone, capo-sceneggiatore della serie di Activision.