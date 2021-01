L'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato rimosso da Facebook a tempo indeterminato, e almeno fino al giorno del passaggio di consegne al presidente eletto Joe Biden. La decisione è stata presa dopo l'attacco al congresso USA perpetrato dai sostenitori di Trump nella giornata di ieri, ed è stata comunicata in queste ore dal fondatore Mark Zuckerberg. Secondo il numero uno di Facebook "i rischi connessi alla permanenza di Trump sul social al momento sono troppo grandi" per lasciarlo agire indisturbato con interventi che potrebbero infiammare gli animi dei suoi supporter più estremisti come già successo nella giornata di mercoledì 6 gennaio.

La condanna di Zuckerberg

Il fondatore di Facebook fa direttamente riferimento alle "ultime 24 ore" come a "eventi scioccanti", che hanno dimostrato come Trump intenda "utilizzare il tempo che gli rimane alla presidenza per mettere i bastoni tra le ruote al processo di transizione pacifica dei poteri nei confronti del suo successore, Joe Biden". Zuckerberg affonta direttamente il tema scottante dell'utilizzo dei social da parte di Trump nelle ultime ore, ovvero la pubblicazione — su Facebook ma anche su Twitter e YouTube — di un video in cui si rivolgeva direttamente ai manifestanti per invitarli a tornare nelle prorpie case pacificamente.

L'invito in effetti era accompagnato da ulteriori accuse infondate nei confronti del partito avversario e da parole di apprezzamento nei confronti dei rivoltosi: l'ambiguità del messaggio — giudicato dagli osservatori come un pro forma o addirittura come una chiamata alle armi mascherata da intervento pacificatore — ha portato i gestori delle piattaforme social a rimuovere il contenuto dai loro server e in alcuni casi a sospendere l'account dell'autore per un breve periodo di tempo. Twitter ha optato per un blocco di 12 ore, mentre Facebook aveva inizialmente deciso di sospendere la presenza di Trump dal suo portale per la durata di un giorno; ora, a pochi minuti dalla scadenza dell'espulsione temporanea, l'intervento di Zuckerberg ha esteso il provvedimento indefinitamente, e comunque per un minimo di due settimane.

La nuova scadenza non è stata scelta a caso: il 20 gennaio infatti è il giorno dell'insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Dopo quella data, l'account Facebook di Donald Trump tornerà a essere quello di un comune cittadino: i suoi interventi perderanno insomma la valenza di "pubblica utilità" che finora aveva fatto sì che i social non potessero considerarli alla esatta stregua di tutti gli altri post.

Di seguito l'intevento del numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, che spiega le ragioni del provvedimento: