Gli sviluppatori di TikTok hanno creato una nuova app: ecco cosa fa

A cura di Ivano Lettere

La società cinese ByteDance continua a innovare la propria offerta. Nota per aver acquisito nel 2017 Musical.ly, che dopo un anno diventerà la scaricatissima TikTok, l'azienda ha lanciato lunedì scorso, 5 settembre, una nuova applicazione. Si chiama "Pixsoul" e permetterà agli utenti di creare versioni di sé stessi in 3D: a tal fine, potranno anche utilizzare effetti animati e altri filtri. A quanto pare, la mossa conferma quanto scelto da ByteDance negli ultimi tempi e cioè impiegare fondi nell'ottica di un piano imprenditoriale che vede il concetto di "Metaverso" al centro degli interessi dell'azienda.

Cosa offre?

Pixsoul contiene due categorie di effetti HD con cui gli utenti potranno sbizzarrirsi. La prima è "Avatar": è uno strumento utile per trasformare i propri volti in vere e proprie opere artistiche. La seconda è invece "Facelab" che offre molti filtri AI per modificare in tempo reale i video girati dall'utente. Entrambe, in particolar modo la seconda, sono adatte a chiunque voglia scaricare l'applicazione, giovani e meno giovani. Sembra dunque che l'azienda voglia regalare un'esperienza nuova e multidimensionale, ma pur sempre credibile, avvalendosi di funzionalità che trasformano le sembianze del soggetto.

Qual è l'offerta proposta?

Sono tanti gli spunti grazie ai quali può fantasticare l'utente. C'è la versione animata di sé stessi in 3D. A seguire, la sfida a imitare – ma l'impresa potrebbe rivelarsi decisamente ardua – il sorriso di Monna Lisa, il celeberrimo dipinto di Leonardo. Poi, per i più avvezzi ai videogame, Pixsoul propone un effetto che consiste nel trasformarsi nel proprio personaggio preferito, quasi a volerne rendere reali le fattezze. Se invece l'intento dell'utente è divertirsi, è possibile utilizzare alcuni effetti (come quello definito "Calvo") da applicare ai video. Un altro, per i più nostalgici, fa tornare indietro nel tempo, ringiovanendo chi lo utilizza fino a quando era un neonato (effetto "Baby face"). E questi sono solo alcuni di quelli proposti. Una cosa è certa: sarà sicuramente difficile annoiarsi.