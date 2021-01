Un orologio GPS è uno speciale dispositivo che sfrutta il segnale GPS per monitorare costantemente la posizione e per fornire dati utili in tempo reale. Questi possono essere utilizzati sia per orientarsi durante passeggiate, trekking ed escursioni sfruttando le tante mappe a disposizione, sia per numerosi altri sport come il running, il nuoto, la palestra o il ciclismo. Questi orologi multisport, infatti, presentano molte funzioni utili a tenere sotto controllo i vostri parametri fisici misurando i vostri miglioramenti. Tra le funzioni più comuni c'è ad esempio il cardiofrequenzimetro, che permette di tenere il conto dei battiti durante la prestazione o l'indicatore delle calorie bruciate. Abbinando l'antenna GPS al contapassi è invece possibile salvare il percorso svolto e tenere sotto controllo i propri miglioramenti in termini di tempi di percorrenza e chilometri.

Spesso i gps da polso includono anche funzioni che riguardano i parametri vitali come il monitoraggio del sonno, in modo da visualizzare quante ore si dorme effettivamente durante la notte, o quella che permette di visualizzare la quantità di ossigeno nel sangue. Insomma potete utilizzarli come orologi multifunzione, come veri e propri navigatori GPS e come fitness tracker.

Nell'ultimo periodo questi orologi hanno assistito a una diffusione letteralmente capillare e basta fare un giro online per notare quanti modelli diversi ci siano in commercio.

In questa guida vedremo i modelli delle migliori marche come Garmin, e non solo, con recensioni specifiche per ognuno, in modo da aiutarvi a trovare quello adatto a voi.

I 22 migliori orologi GPS: classifica completa

Adesso andremo a vedere quali sono i migliori orologi GPS per caratteristiche, funzioni, qualità e prezzo. Scorrendo questa classifica troverete di sicuro il "compagno di allenamento" che fa per voi.

Garmin Fenix 3

Il primo orologio GPS è questo Garmin Fenix 3, di sicuro un top di gamma. Si tratta di un orologio con cardiofrequenzimetro integrato che agisce grazie al sensore direttamente sul polso o con fascia da acquistare separatemente.

Parliamo di un orologio ideale per qualsiasi sport che monitora le vostre condizioni fisiche in ogni momento. Può essere utilizzato anche come semplice smartwatch con un'autonomia di circa 2 settimane, autonomia che arriva a circa 20 ore in modalità GPS. Include un'antenna GPS e GLONASS in modo che possiate sapere in ogni momento dove vi trovate.

Il modello è utilizzabile anche sott'acqua ed è l'ideale per chi pratica il triathlon. Si connette facilmente al vostro smartphone tramite Bluetooth ed è perfetto per il running, ciclismo e qualsiasi sport aerobico.

Prezzo giusto per miglior orologio GPS del 2020. Il compagno ideale per ogni sportivo.

Suunto Traverse

Proseguiamo con quello che possiamo definire come il miglior orologio da trekking del 2020. Questo Suunto Traverse infatti è perfetto per escursionismo, trekking ed esplorazione anche sulle lunghe distanze.

Le sue funzioni GPS permettono di esplorare al meglio ogni sentiero individuando sempre la propria posizione. L'antenna satellitare GPS permette di visualizzare, direttamente sul display, le tante mappe integrate per esplorare in tutta sicurezza. Permette di salvare i punti di interesse e di tracciare il percorso n tempo reale in modo da ottimizzare anche i tempi di percorrenza.

Include anche la funzione bussola, contapassi, indicatore di calorie bruciate, misuratore di alba e tramonto, oltre all'allarme tempesta in modo da essere sempre preparati.

Prezzo anche qui molto economico per uno dei migliori orologi per la montagna l'ideale per gli appassionati di trekking e lunghe passeggiate nella natura.

Garmin Forerunner

Tra i migliori orologi GPS per il running non possiamo non nominare questo Garmin Forerunner. Parliamo di un dispositivo pensato per tracciare le vostre performance e i vostri parametri 24 ore su 24.

Include naturalmente il cardiofrequenzimentro oltre al contatore di passi e a quello delle calorie bruciate per ottimizzare al meglio volta per volta i propri allenamenti. Un orologio ideale per gli sportivi e coloro che vogliono tenere sempre sotto controllo i propri parametri.

Il GPS è integrato in modo da funzionare anche senza collegamento allo smartphone e vi permette di tracciare i percorsi e monitorare volta per volta i tempi di percorrenza.

Se invece desiderate collegarlo al vostro cellulare sarà sufficiente utilizzare il pratico sistema Bluetooth in quanto è compatbibile sia con Android che on iOS.

In più questo gps da polso è in grado di monitorare anche il sonno permettendovi di visualizzare dei pratici e comodi grafici.

Un orologio completo a un prezzo davvero conveniente.

Polar M200

Se siete alla ricerca un orologio da trekking economico questo Polar M200 potrebbe essere la scelta giusta. Come funzione principale include il cardiofrequenzimetro ottico a 6 LED il quale funziona grazie al sensore installato direttamente all'altezza del polso.

L'antenna GPS permette di memorizzare i percorsi durante il vostro allenamento e, grazie all'app Polar Flow, avrete la possibilità di monitorare i vostri progressi. Monitorando costanemente la vostra attività sportiva potrete prendere atto dei miglioramenti.

Permette di contare i passi, le calorie bruciate e la qualità del sonno in modo da sapere quante ore si è dormito effettivamente.

Come detto si tratta di un prodotto entry level che a un prezzo molto economico garantisce comunque un'ottima qualità e funzioni complete.

Polar M430

Un altro orologio GPS running con ottime recensioni è questo Polar M430. Parliamo di un dispositivo ideale per chi pratica sport e attività outdoor.

Include un cardiofrequenzimetro con sensore ottico a 6 LED al polso per monitorare sempre il battito cardiaco. Inoltre permette di visualizzare la distanza percorsa, le calorie bruciate e anche la qualità del sonno tramite il comodo e pratico display. Se integrato con l'app Polar Flow è possibile anche creare dei piani di allenamento personalizzati.

Un prodotto davvero ottimo dal punto di vista qualitativo a un prezzo molto economico.

Suunto Core Crush

Passiamo a un altro modello davvero interessante. Il Suunto Core Crush è un orologio che fa del suo principale punto di forza l'autonomia. Questa si attesta infatti tra i 12 e i 18 mesi di utilizzo, difficile trovare qualcosa di simile in commercio.

Parliamo di un dispositivo che unisce classico e moderno. Il cinturino e il quadrante ricordano infatti quelli di un orologio tradizionale ma, naturalmente, il display è decisamente moderno. Per quanto riguarda le funzioni include altimetro e barometro, ideali per escursioni in montagna, e livello di pressione e profondità, ottime invece per lo snorkeling.

Insomma un ottimo modello a un prezzo conveniente.

Garmin Forerunner 30

Un prodotto completo a un prezzo davvero irrisorio per la qualità che offre è questo Garmin Forerunner 30. In particolare include numerose funzioni come il cardiofrequenzimetro con sensore da polso per monitorare i vostri parametri in qualsiasi momento durante la giornata.

Un orologio ideale per lo sport in quanto permette di misurare la distanza percorsa, la velocità e il ritmo, parametri fondamentali in attività come running o ciclismo.

Il sistema GPS permette inoltre di tenere traccia dei vostri percorsi durante le escursioni o gli allenamenti in modo da memorizzarli e riutilizzarli in futuro. Include anche funzioni di activity tracking come il contapassi o l'indicatore di calorie bruciate. Una menzione va fatta anche al design minimale e moderno che lo rende un ottimo accessorio.

In definitiva un orologio da trekking economico e di qualità.

Polar Ignite

Il Polar Ignite è uno dei migliori orologi GPS per sportivi. In particolare presenta un display ampio e luminoso sul quale è possibile scorrere tra le varie funzioni.

Perfetto per sport come running, ciclismo, palestra in generale, nuoto, walking ed esercizi di gruppo.

Tra le più interessanti di sicuro troviamo cardiofrequenzimetro, cronometro, passi percorsi e calorie bruciate. Questo orologio multisport è ideale per il running, il ciclismo e il nuoto grazie alla possibilità di monitorare lo stile di nuoto, l'andatura, la distanza percorsa, le bracciate e i tempi di riposo.

Il design è sottile, semplice e leggero il che lo rende per niente fastidioso durante l'attività sportiva. L'orologio pè pensato per monitorare i vostri parametri 24 ore su 24 in modo da fornirvi dei report completi.

Insomma se siete degli sportivi questo orologio è proprio quello che fa al caso vostro.

Garmin Venu

Torniamo su un altro top di gamma con questo Garmin Venu. Si tratta di un orologio GPS in grado di garantire tante funzioni e prestazioni eccellenti.

Include più di 20 attività diverse da poter impostare. Tra queste ci sono ad esempio running, ciclismo, nuoto, golf, cardio, tapis roulant, sci, snowboard, sup e tanti altri. Prevede anche il cardiofrequenzimetro ottico con sensore Sp02 per monitorare sempre la frequenza cardiaca.

Molto interessante il widget che mostra le statistiche della salute come il livello di stress, il livello di ossigeno, la respirazione e la qualità del sonno. Prevede anche la possibilità di seguire esercizi animati a schermo per attività come yoga, pilates e cardio.

Un prodotto completo al 100%.

Samsung Gear Sport

Anche il Samsung Gear Sport è un ottimo orologio GPS munito di tutte le principali funzioni. Oltre al GPS tra le principali segnaliamo il cardiofrequenzimentro, barometro per misurare la pressione atmosferica, sensore di luce ambientale, accellerometro per misurare la velocità e il giroscopio.

Un orologio ideale insomma sia per l'attività sportiva ma anche per la vita di tutti i giorni.

In particolare questo utilizza il sistema operativo Tizen di Samsung che permette sia l'utlizzo con la ghiera girevole che attraverso il pratico touch screen. È possibile connetterlo tramite Bluetooth o Wi-fi e, grazie alle app Samsung Gear e Samsung Health è possibile gestire al meglio i prorpi progressi e visualizzare i propri dati.

Include una memoria RAM da 4GB e un processore Dual Core che lo rendono un prodotto all'avanguardia anche dal punto di vista puramente tecnologico.

Un orologio sicuramente completo e funzionale a un prezzo più che giusto.

Polar Vantage M

Il Polar Vantage M è un orologio GPS pratico e comodo da indossare. L'intera struttura, pur essendo molto resistente, ha un peso di soli 45 grammi.

Per quanto riguarda le funzioni prevede naturalmente il GPS ma anche cardiofrequenzimetro per tenere sotto controllo il battio, monitoraggio di attività e qualità del sonno visualizzabile tramite dei pratici grafici.

Si presenta come un ottimo orologio anche per il nuoto essendo impermeabile fino a 30 metri e includendo il rilevamento dello stile di nuoto, la distanza, i tempi di percorrenza e quelli di riposo.

Ideale per evitare sovrallenamenti o eventuali infortuni durante l'attività fisica, una funzione che non tutti gli orlogi multisport presentano.

Il prezzo anche in questo caso è molto conveniente se si considerano le numerose funzionalità che offre.

COROS Apex Pro

Se siete alla ricerca di un prodotto di altissima qualità senza badare a spese questo COROS Apex Pro è ciò che fa per voi. In particolare parliamo di un orologio GPS con impermeabilità fino a 100 metri perfetto quindi per immersioni e snorkeling.

La batteria garantisce un'ottima autonomia di 30 giorni in modalità normale e circa 40 ore in modalità GPS. Ideale per monitorare i propri parametri corporei come la frequenza cardiaca e la quantità di ossigeno nel sangue anche in altitudine. Lo schermo touch è ampio e semplice da utilizzare.

Come detto prezzo leggermente più elevato rispetto ad altri prodotti ma che rispecchia perfettamente l'alta qualità.

UMIDIGI Urun

Passiamo a qualcosa di decisamente più economico con questo UMIDIGI Urun. Nello specifico si tratta di un orologio GPS sia per uomo che per donna dotato di numerose funzioni.

Inclue il cardiofrequenzimetro per monitorare il battito cardiaco, l'indicatore di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno e un promemoria sedentario per invogliare all'attività. In più presenta naturalmente un ricevitore GPS e 17 diverse modalità sport tra running, nuoto, ciclismo e tante altre, per potersi allenare al meglio.

Permette di leggere anche le notifiche collegandolo al proprio smartphone in maniera rapida e semplice tramite l'app Praiactive.

La struttura appare solida e affidabile, adatta sia alla vita di tutti i giorni che a un'attività sportiva più intensa. il prezzo davvero molto economico per uno dei migliori prodotti entry-level di questa classifica.

UMIDIGI Fitness Smart

Restiamo sullo stesso marchio con questo UMIDIGI Fitness Smart. Anche in questo caso un ottimo modello a un prezzo economico.

Il GPS integrato è utilizzabile anche senza connettere l'orologio allo smartphone e include ben 14 diverse modalità sport per supportare il proprio allenamento. Tra le altre funzioni segnaliamo sicuramente il cardiofrequenzimetro per il battito cardiaco e il monitoraggio del sonno oltre a tante funzioni utili per il running come il cronometro, timer, e il calcolo del percorso.

Un orologio utilissimo anche per le donne in quanto include il calcolo del ciclo mestruale, una funzione che non prevedono tutti gli orologi multifunzione. In più è possibile naturalmente anche controllare notifiche e chiamate collegando l'orologio al proprio smartphone.

Utilizzabile come dispositivo GPS, orologio tradizionale o fitness tracker a un prezzo davvero conveniente.

Fitbit Ionic

Una giusta via di mezzo tra prezzo accessibile e ottima qualità è questo Fitbit Ionic. L'azienda da sempre si distingue per dispositivi davvero performanti e con questo modello non si è smentita.

Nello specifico risulta un ottimo assistente per il proprio allenamento e condizione fisica grazie al cardiofrequenzimetro da polso con tecnologia PurePulse. Grazie al GPS è possibile tracciare e memorizzare al meglio i propri percorsi durante escursioni e trekking.

La batteria ha una buona autonomia stimata su più di 4 giorni con una sola carica. Ottima anche la connettività, la riproduzione della musica e la possibilità di scaricare diverse app come il meteo.

Polar Vantage V

Il Polar Vantage V è un altro ottimo orologio, di fascia più alta rispetto alla versione M presente poco più su in questa lista.

Oltre al GPS integra un cardiofrequenzimetro Polar Precision Time che si serve di ben tre diversi sensori per garantire misurazioni e risultati più attendibili. A differenza di altri modelli questo vi fornirà dati affinati per tenere sotto controllo i vostri parametri. Questo lo rende ideale per running, nuoto e triathlon.

Tra le funzioni più interessanti include il Recovery Pro un sistema che permette di verificare se il corpo è pronto all'allenamento. Questo evita sovrallenamenti e soprattutto infortuni. Si tratta di una funzione abbastanza avanzata che pochi gps multisport presentano.

L'autonomia è di circa 40 ore anche in modalità GPS il che è ottima per prodotti di questo genere.

Un ottimo prodotto a prezzo accessibile.

Suunto 9

Saliamo leggermente di prezzo e qualità con questo Suunto 9. Parliamo di un orologio GPS multisport in grado di sostenere l'attività fisica in oltre 80 sport.

Tra i più popolari naturalmente running, ciclismo e nuoto, grazie anche all'impermeabilità fino a 100 metri. La batteria ha un'autonomia fino anche a 120 ore il che lo rende perfetto anche per lunghe escursioni in montagna. Il display è ampio e a colori con un utilizzo davvero semplice e intuitivo.

Include anche contapassi e indicatore delle calorie bruciate.

Un modello di altissima qualità a un prezzo giusto.

Garmin FORERUNNER 935 HR

Torniano su un prodotto Garmin con questo FORERUNNER 935 HR. L'orologio è pensato appositamente per gli sportivi e per chi fa attività fisica.

Presenta la funzione multisport manuale o automatica con incluse diverse attività tra le quali sci, running, canottaggio, nuoto, golf e camminata. Connettendo l'orologio all'app dedicata è poi possibile visualizzare i propri grafici in modo da tenere traccia di miglioramenti e progressi.

L'autonomia è buona con circa 24 ore di funzionamento in modalità GPS.

SUUNTO Spartan Hr

Altra soluzione all'avanguardia è il SUUNTO Spartan Hr dotato di tutte le funzioni principali per lo sport. Il cardiofrequenzimetro non fornisce una misurazione continua ma è in grado di mostrare la frequenza cardiaca istantanea e quella durante gli ultimi 5 minuti.

Parliamo di un multisport con oltre 80 modalità sportive incluse e funzioni aggiuntive come il barometro e l'altimetro. Il design è molto accattivante con varie colorazioni disponibili.

Un prodotto perfetto per ogni sportivo a un prezzo competitivo.

Garmin Forerunner 735XT

Un orologio GPS ideale per il triathlon è il Garmin Forerunner 735XT. È dotato di monitoraggio ottico 24/7 della frequenza cardiaca grazie al sensore da polso.

Permette di registrate tantissime attività sportive tra cui sci, sup, running, escursioni, cisclismo, nuoto e tante altre ancora. Il design è molto moderno con un cinturino semplice e un ampio quadrante dotato di display ben illuminato. Ideale anche per la vita di tutti i giorni.

Prezzo accessibile.

Garmin Fenix 5

Versione più evoluta rispetto al 3 questo Garmin Fenix 5 presenta una robusta cassa in acciaio con impermeabilità fino a 100 metri.

Oltre a GPS e GLONASS, presenta un pratico cardiofrequenzimetro che monitora il battito tramite sensore da polso. Tra le funzioni aggiuntive troviamo la bussola a 3 assi, giroscopio e altimetro barometrico. Ideale per moltissimi sport come nuoto, corsa, ciclismo, sci o trekking in montagna.

Prezzo nella media.

Garmin Instinct

L'ultimo modello è questo Garmin Instinct. In particolare tra i suoi punti di forza notiamo l'elevata resistenza termica, agli urti e all'acqua.

La batteria garantisce una buona autonomia fino a 14 giorni in modalità standard e 40 ore in modalità GPS. Per gli amanti dello sport sono disponibili oltre 20 applicazioni da poter scaricare per allenarsi al meglio e monitorare i propri progressi.

Un ottimo prodotto a un prezzo economico.

Guida all'acquisto: come scegliere un orologio GPS

Dopo aver visto i migliori modelli con le relative recensioni è naturale essere leggermente confusi e non sapere su quale prodotto puntare. Molti modelli presentano specifiche caratteristiche che li rendono migliori rispetto ad altri e, per poter scegliere al meglio, è fondamentale conoscerle.

Proprio per questo abbiamo raccolto tutti gli aspetti decisivi da tenere in considerazione per scegliere un buon orologio GPS.

Sistema di navigazione satellitare o GPS

La prima cosa da verificare è naturalmente che il vostro orologio abbia un sistema di navigazione satellitare valido. Questo, denominato per l'appunto anche GPS (Global Positionins System), è un sistema che permette al vostro dispositivo di essere sempre in contatto con un satellite in modo da individuare rapidamente e con precisione la vostra posizione. In questo gli orologi di differenziano molto da delle comuni smart band per le quali vi invitiamo a leggere la guida specifica.

Gli orologi muniti di GPS sono per questo utilizzati per il trekking in montagna o in zone nelle quali il normale segnale telefonico è scarso o assente. I migliori modelli permettono anche di memorizzare le strade e i sentieri percorsi in modo da non perdersi.

Alcuni orologi sfruttano inoltre anche la tecnologia GLONASS (Global Navigation Satellite System) la quale si serve dei satelliti russi e opera in parallelo rispetto a quella GPS per un risultato ancora migliore.

Funzioni per salute e fitness

Oltre al sistema GPS, questi orologi spiccano per la grande quantità di funzioni che spesso garantiscono. Di seguito elencheremo quelle più diffuse e da ricercare in un buon modello.

Cardiofrequenzimetro: di sicuro la funzione più diffusa permette di monitorare il battito cardiaco sia a riposo che durante l'allenamento. Alcuni modelli utilizzano un pratico sensore da polso mentre altri sfruttano una fascia.

di sicuro la funzione più diffusa permette di monitorare il battito cardiaco sia a riposo che durante l'allenamento. Alcuni modelli utilizzano un pratico sensore da polso mentre altri sfruttano una fascia. Contapassi: una funzione che permette di monitorare le distanze percorse, perfetta per passeggiate, running o semplicemente per tenere sotto controllo la propria attività.

una funzione che permette di monitorare le distanze percorse, perfetta per passeggiate, running o semplicemente per tenere sotto controllo la propria attività. Indicatore calorie bruciate: altra funzione pensata per il fitness che vi permette di sapere quante calorie avete bruciato durante l'allenamento. Ideale per monitorare i vostri progressi.

altra funzione pensata per il fitness che vi permette di sapere quante calorie avete bruciato durante l'allenamento. Ideale per monitorare i vostri progressi. Qualità del sonno: una funzione presente sui dispositivi più sofisticati. Vi permette di monitorare il sonno in modo da sapere quante ore avete effettivamente riposato.

una funzione presente sui dispositivi più sofisticati. Vi permette di monitorare il sonno in modo da sapere quante ore avete effettivamente riposato. Bussola, barometro e altometro: spesso queste funzioni sono abbinate insieme in quanto indispensabili per chi ama fare lunghe escursioni ad alta quota.

spesso queste funzioni sono abbinate insieme in quanto indispensabili per chi ama fare lunghe escursioni ad alta quota. Impermeabilità: fondamentale per chi utilizza l'orologio in acqua (es. nuoto o snorkeling). Una buona impermeabilità si attesta intorno ai 30/40 metri.

Batteria e autonomia

Un aspetto fondamentale quando si valuta un buon orologio GPS è la durata della batteria. Questi dispositivi infatti necessitano di ricarica, come un comune smartphone, e l'autonomia può fare la differenza quando ci si ritrova per molte ore fuori casa.

La durata della batteria può variare di molto se si utilizza l'orologio in modalità standard o se si attiva il GPS, il quale consuma chiaramente più carica. Il consiglio che vi diamo è di puntare su modelli che abbiano un'autonomia superiore a un giorno in modalità standard e di una 20ina di ore in modalità GPS.

Display

I display dei vari orologi presenti in classifica, si differenziano tra di loro per le caratteristiche che presentano. Ce ne sono alcuni molto semplici in bianco e nero, altri a colori e altri ancora che prevedono anche delle simpatiche animazioni per gli esercizi.

Di norma un buon display deve essere abbastanza grande e semplice da utilizzare in modo da permettervi di individuare subito l'informazione che più vi serve. Considerate anche se parliamo di schermi touch o meno in quanto non tutti gli orologi li montano di serie.

Connettività

Anche la connettività è un fattore importante nella scelta di un orologio GPS. In particolare la maggior parte dei modelli presenta connettività Bluetooth in modo da potersi collegare facilmente a qualsiasi dispositivo munito di questa tecnologia. Alcuni presentano anche la connettività Wifi.

L'aspetto importante di poter connettere il proprio orologio con lo smartphone sta nel fatto di poter visualizzare notifiche e chiamate direttamente dal vostro polso. In più moltissimi modelli hanno delle App dedicate tramite le quali visualizzare grafici relativi i propri miglioramenti, settare le varie impostazioni e regolare il sistema in modo da renderlo perfetto in base al proprio utilizzo.

Materiali e peso

Gli orologi GPS di maggiore qualità generalmente sono realizzati con materiali abbastanza resistenti, impermeabili (come detto in precedenza) e anallergici. Questo li rende adatti praticamente a qualsiasi utilizzatore. La cosa che vi invitiamo a valutare è, oltre all'effettiva resistenza, anche il peso.

Soprattutto se lo utilizzate per fare sport è consigliabile optare per modelli che siano quanto più leggeri possibile e che, quindi, non vi diano fastidio durante l'attività.

Marca

La marca è un fattore che può fare la differenza. Orologi di marchi più rinomati sono spesso garanzia di una qualità maggiore. Tra le migliori marche vi segnaliamo sicuramente Garmin che si colloca come leader indiscusso del settore seguita a ruota da Polar.

Altre marche interessanti sono Samsung, soprattutto per gli orologi orientati allo sport, Suunto e Fitbit.

Prezzo

Infine parliamo del prezzo e di quanto deve costare un orologio di questo tipo per essere considerato di buon livello. Il costo del modello che andrete a scegliere dipenderà naturalmente dalle varie funzioni che presenta e dalla marca.

In linea di massima comunque ci sono tre diverse fasce tra le quali scegliere: i modelli economici con prezzi al di sotto dei €100, quelli di fascia media (i più consigliati) con prezzi tra i €150 e i €350 e infine i prodotti di fascia alta che possono anche superare i €500.

In particolare questi ultimi li consigliamo solo a chi ricerca delle funzioni specifiche che altri magari non hanno.