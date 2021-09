I Me contro Te stanno per superare Favij su YouTube: quando avverrà il sorpasso Favij è da anni considerato lo youtuber più seguito dal pubblico del nostro Paese, ma le cose sono destinate a cambiare: da mesi infatti l suo canale e quello dei Me contro Te partecipano a un duello a distanza che secondo tutte le previsioni si risolverà in pochi mesi con un sorpasso in classifica.

A cura di Lorenzo Longhitano

Negli anni Favij e i Me contro Te hanno conquistato milioni di iscritti su YouTube, eppure la tipologia di spettatori ai quali si rivolgono è decisamente diversa: il primo si rivolge a un pubblico di videogiocatori o comunque di ragazzi preadolescenti e adolescenti, mentre il duo siculo crea contenuti più adatti ai bambini. Favij è da anni considerato lo youtuber più seguito in Italia, ma le cose sono destinate a cambiare: da mesi infatti l suo canale e quello dei Me contro Te partecipano a un duello a distanza che secondo tutte le previsioni si risolverà in pochi mesi con un sorpasso in classifica.

Favij e Me contro Te sempre più vicini

I dati parlano chiaro: i due canali in questione hanno un numero di iscritti ormai quasi sovrapponibile. Gli spettatori abituali dei video di Favij sono circa 6 milioni e 200.000, mentre quelli dei Me contro Te sono arrivati a superare la soglia dei 6 milioni. Se a febbraio di quest'anno il distacco tra i due canali era risicato ma comunque di circa 400.000 seguaci, oggi a separarli ce ne sono "solo" 200.000 – una cifra che si è dimezzata nel giro di appena di 7 mesi. Il tasso di crescita dei seguaci dei Me contro Te è quasi triplo rispetto a quello che caratterizza il canale del rivale – una media di circa 1.000 nuovi iscritti al giorno contro 330: fino a quando le cose andranno in questo modo l'avvicinamento tra i due proseguirà fino all'inesorabile sorpasso.

Quando avverrà il sorpasso

Posto che i Me contro Te crescono a velocità tripla su YouTube rispetto a Favij, il divario da colmare resta comunque piuttosto ampio in relazione al numero di nuovi iscritti che entrambi i canali riscono ad attirare quotidianamente. Il sorpasso insomma è nell'aria, ma per il duo di youtuber formato da Sofia Scalia e Luigi Calagna non è ancora il momento di tirare fuori lo champagne dal frigorifero: le proiezioni basate sulle statistiche degli ultimi mesi parlano di una finestra collocabile intorno a inizio agosto.