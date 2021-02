Gli smart speaker o altoparlanti intelligenti sono dei gadget che permettono di controllare i dispositivi domestici attraverso la voce, rendendo la casa completamente automatizzata. Si tratta di dispositivi molto diffusi nelle case americane ma che sono giunti anche oltreoceano e in Italia, aprendo tantissime possibilità nell'ambito della domotica. Con uno smart speaker è possibile infatti controllare, attraverso dei semplici comandi vocali, tutti i dispositivi connessi (e compatibili con l'assistente vocale scelto) della casa, come tv, illuminazione, riscaldamento, e non solo. Tutto questo è reso possibile dall'Intelligenza Artificiale, sotto forma di assistente vocale, integrata in questi dispositivi.

Tra gli smart speaker più noti ci sono senza dubbio Amazon Echo, integrato con Alexa, Google Assistant, integrato con Google Home, e Apple Home Pod, integrato con Siri. Il primo dispositivo ad avere un successo così massiccio è stato proprio Amazon Echo che, grazie alla buona qualità e al prezzo accessibile, è divenuto un prodotto comune negli Stati Uniti.

Successivamente, cavalcando l'onda del successo, anche gli altri produttori come Google, Apple e Xiaomi hanno realizzato i propri altoparlanti, contribuendo alla crescita di un mercato sempre più florido.

Insomma gli smart speaker sono sempre più un oggetto indispensabile nella vita delle persone. Dei veri e propri assistenti in grado di ascoltarci, fornirci risposte e aiutarci a velocizzare e ottimizzare alcuni processi. Sceglierne uno però, tra i tanti presenti in commercio, non è semplicissimo, soprattutto se non si conoscono fino in fondo tutte le funzioni che mettono a disposizione.

In questa guida vedremo cosa sono gli smart speaker, a cosa servono e quali sono i 10 migliori modelli da poter acquistare per caratteristiche, funzioni e prezzo.

Smart speaker: cosa sono, a cosa servono e come funzionano

Uno smart speaker, per definizione, è un altoparlante intelligente che integra, al suo interno, un'IA, sotto forma di assistente vocale. A tal proposito è importante chiarire che, quando si parla dello speaker, si parla del corpo del dispositivo mentre, quando parliamo di assistente vocale, parliamo del software, quello che all'atto pratico esegue le varie funzioni.

Ma quali sono queste funzioni? In effetti uno smart speaker può essere utilizzato in modi diversi, in quanto in grado di eseguire determinate azioni, manuali o automatiche, decisamente utili come:

Impostare un allarme: con la voce è possibile impostare un allarme o una sveglia a un orario stabilito.

con la voce è possibile impostare un allarme o una sveglia a un orario stabilito. Riprodurre musica: è possibile richiedere, tramite la propria voce, la riproduzione di una canzone, un artista o una band collegandosi direttamente a Spotify o altri servizi di streaming musicale.

è possibile richiedere, tramite la propria voce, la riproduzione di una canzone, un artista o una band collegandosi direttamente a Spotify o altri servizi di streaming musicale. Organizzare le attività: con un singolo comando vocale è possibile aggiungere o rimuovere attività dal proprio calendario, dalla lista della spesa o inserire note da rileggere/riascoltare in un secondo momento.

con un singolo comando vocale è possibile aggiungere o rimuovere attività dal proprio calendario, dalla lista della spesa o inserire note da rileggere/riascoltare in un secondo momento. Eseguire ricerche online: senza dover digitare neanche una lettera è possibile eseguire una ricerca vocale, setacciando il web, in automatico, per trovare le informazioni di cui si ha bisogno.

senza dover digitare neanche una lettera è possibile eseguire una ricerca vocale, setacciando il web, in automatico, per trovare le informazioni di cui si ha bisogno. Controllare riscaldamento, illuminazione e altre funzioni domestiche: se, oltre allo smart speaker, si possiedono anche altri dispositivi smart, è possibile collegarli in modo da poter controllare il tutto con un semplice comando vocale.

se, oltre allo smart speaker, si possiedono anche altri dispositivi smart, è possibile collegarli in modo da poter controllare il tutto con un semplice comando vocale. Ricevere aggiornamenti in tempo reale: meteo, traffico, temperatura, tasso di umidità, news, impostando i propri campi di interesse è possibile ricevere tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

Gli smart speaker, insomma, possono essere considerati come dei veri e propri assistenti, in grado di aiutarci nella quotidianità. Come? Svolgendo per noi delle azioni, in maniera del tutto automatica.

I 10 migliori smart speaker del 2021

A seguire abbiamo inserito i migliori modelli di smart speaker presenti in commercio. Ogni prodotto è stato scelto in base alle funzionalità che mette a disposizione, al grado di evoluzione dell'Intelligenza Artificiale, alla marca e al prezzo.

1. Amazon ECHO

Il primo modello non poteva non essere questo smart speaker Amazon ECHO. Si tratta infatti dell'altoparlante intelligente di punta dell'azienda che offre un gran numero di funzioni e caratteristiche interessanti.

Nello specifico monta il nuovo processore neurale AZ1, che permette ad Alexa di elaborare ed eseguire in maniera molto più rapida i comandi vocali. Questo assistente è in grado di effettuare telefonate, riprodurre musica, aggiungere e rimuovere attività dal calendario, impostare sveglie e tante altre funzioni.

Anche la qualità del suono è di molto migliorata, così come il look futuristico che permette di inserirlo in qualsiasi contesto abitativo senza problemi. L'unico aspetto negativo evidenziabile in questo prodotto è il livello del volume massimo non altissimo, soprattutto se paragonato ad altri dispositivi. Nel complesso comunque un ottimo altoparlante intelligente in grado di eseguire al meglio ogni comando.

Pro: nuovo processore neurale AZ1, Alexa di molto migliorata, rapidità di esecuzione dei comandi, qualità del suono migliorata, look futuristico.

Contro: volume massimo non elevatissimo, ma ugualmente chiaro e pulito.

2. Google Nest Hub Max Galet

Questo Google Nest Hub Max Galet è di sicuro uno dei migliori smart speaker con schermo in commercio. Presenta un ampio display smart con una risoluzione a 1280 x 800 pixel che permette di utilizzarlo anche come videocamera di sicurezza, registrando clip e filmati.

Il design è decisamene elegante con il display montato su un supporto per altoparlanti inclinato, che permette di sollevarlo leggermente, favorendone la comodità durante l'utilizzo. Viste le funzionalità dello schermo è possibile utilizzarlo, oltre che come semplice altoparlante, anche come vero e proprio sistema di controllo per gli altri dispositivi smart della casa.

La qualità audio è davvero notevole (superiore a quella di un normale tablet nella stessa fascia di prezzo) il che lo rende ideale per la riproduzione di musica e video. Integra anche una fotocamera frontale da 6,5Mp.

L'unico difetto di questo dispositivo è la mancanza dell'integrazione con Netflix.

Pro: schermo con risoluzione 1280 x 800 pixel, qualità audio eccellente, ideale per riprodurre musica e video, perfetto per l'integrazione con altri dispositivi smart domestici.

Contro: manca l'integrazione con Netflix.

3. Bose Home Speaker 500

Passiamo a questo Bose Home Speaker 500, uno speaker che spicca decisamente per la qualità dei suoi microfoni.

Si tratta di sicuro del miglior altoparlante per la riproduzione del suono presente in questa classifica. Lo speaker è costituito da 8 microfoni, progettati per carpire il suono sia a distanza elevata che ravvicinata. Questo permette di comunicare con l'assistente vocale anche con la musica a un volume elevato.

L'altoparlante è dotato di Google Assistant e Amazon Alexa integrati e garantisce un suono avvolgente. L'unica pecca segnalabile è la fase di configurazione wi-fi, che appare un tantino più complessa rispetto ad altri modelli.

Pro: suono avvolgente, 8 microfoni per distanza elevata o ravvicinata, compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Contro: configurazione wi-fi leggermente più complessa di altri dispositivi.

4. Sonos One Generazione 2

Il Sonos One di seconda generazione è uno speaker molto versatile e compatibile con più sistemi di intelligenza artificiale.

Il dispositivo è infatti compatibile sia con Google Assistant che con Amazon Alexa, garantendo prestazioni tecniche migliori rispetto alla maggior parte degli altoparlanti intelligenti. In più è possibile anche sfruttare le tante possibilità messe a disposizione da Sonos con le funzionalità multi-room.

Impartire comandi vocali al proprio assistente è semplicissimo, in quanto l'audio di Alexa o Google Assistant risulta completamente indipendente rispetto alla musica. In questo modo è possibile chiedere un'informazione, o dare un comando, senza interrompere l'ascolto. Il design è semplice e pulito, per uno speaker di fascia sicuramente elevata.

Pro: compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e funzioni Sonos multi-room, audio di qualità, assistente vocale indipendente rispetto alla musica.

Contro: prezzo più elevato rispetto ad altri modelli.

5. LG WK7

Questo LG WK7 è uno smart speaker ideale per chi cerca un dispositivo di qualità, a un prezzo contenuto.

Il dispositivo si serve di Google Assistant per quanto riguarda l'assistenza vocale, con la possibilità di chiedere informazioni e compiere azioni in modo semplice e intuitivo. La qualità audio è garantita dalla tecnologia Meridian che assicura un suono pulito e gradevole.

Si tratta di un ottimo speaker anche per collegare i vari dispositivi domestici come lampadine intelligenti, termostati, TV al proprio assistente vocale. Il dispositivo è munito di connettività wi-fi e Bluetooth.

Pro: ottimo rapporto qualità/prezzo, dotato di Google Assistant, audio di qualità, ideale per collegare dispositivi domestici, connettività wi-fi e Bluetooth.

Contro: i bassi non sono a livello di dispositivi di fascia più elevata.

6. Echo Studio + Amazon Smart Plug

Se si è alla ricerca di una soluzione completa, questa confezione con Echo Studio e Amazon Smart Plug può essere la scelta giusta.

La confezione include un altoparlante Amazon Echo con una potenza di ben 3300W per una qualità del suono davvero notevole. Predisponendone due è possibile creare un sistema di home cinema, con un suono potente e pulito. Inclusa nel prezzo è presente anche una Amazon Smart Plug, una presa intelligente con connettività wi-fi.

La configurazione di questo speaker è davvero molto semplice e permette, in pochi passaggi, di avere già il proprio assistente vocale a disposizione. Il design è futuristico e gradevole, anche se le dimensioni appaiono leggermente superiori rispetto ad altri modelli più compatti.

Pro: soluzione completa, Amazon Smart Plug inclusa nel prezzo, configurazione semplice, qualità del suono ottima.

Contro: dimensioni elevate.

7. Pure DiscovR

Il Pure DiscovR è uno speaker intelligente, perfettamente integrato con Alexa. Si tratta di un altoparlante intelligente che unisce perfettamente un suono di qualità, alla compatibilità con l'assistente vocale.

I controlli touch rendono l'utilizzo davvero molto semplice e permette di salvare i comandi vocali, mantenendoli come preimpostati. Una funzione non comune a tutti gli speaker intelligenti. Il design è molto gradevole e si distacca rispetto agli altri dispositivi presenti sul mercato.

In particolare è caratterizzato da una forma arrotondata e l'altoparlante rialzato. Intorno sono poi presenti delle luci LED che contribuiscono a donare colore all'intera struttura. Uno smart speaker completo, ottimizzato e anche gradevole dal punto di vista estetico.

Pro: ottima compatibilità con Alexa, qualità del suono notevole, possibilità di preimpostare i comandi vocali, design accattivante.

Contro: base in gomma meno resistente rispetto ad altri materiali.

8. Gigaset L800Hx

Tra gli speaker più innovativi, non possiamo non citare anche questo Gigaset L800Hx. In particolare si tratta di uno dei pochi dispositivi dotati di sistema DECT integrato che permette di rispondere alle telefonate, ed effettuarle, senza dover nemmeno prendere il telefono in mano.

Tramite un semplice comando vocale è possibile far partire le telefonate, sia dallo smartphone che dal telefono di casa. Di sicuro si tratta di uno speaker che brilla per comodità ed è ideale per persone particolarmente indaffarate che non hanno tempo di prendere il telefono.

La configurazione è molto semplice e basterà collegare lo speaker al telefono e all'alimentazione. Naturalmente è possibile anche impartire altri comandi vocali e riprodurre musica, con un'ottima qualità del suono.

Pro: sistema DECT integrato, permette di rispondere ed effettuare chiamate su smartphone e telefono di casa, configurazione semplice, ottima qualità del suono.

Contro: poco compatibile con dispositivi Apple.

9. Echo Show 5

Torniamo su uno speaker munito di schermo con questo Echo Show 5, di casa Amazon.

Nonostante il prezzo decisamente economico, questo speaker presenta un display a colori da 5,5 pollici, sul quale poter visualizzare informazioni riguardo il meteo, ricerche online, video e tanto altro. L'altoparlante naturalmente assicura tutte le funzioni principali, come la possibilità di dare comandi vocali, ricevere news o ascoltare musica.

Interessante anche la sicurezza, per ciò che riguarda la privacy. Tramite un apposito tasto, denominato per l'appunto privacy, è possibile infatti spegnere la telecamera e silenziare il microfono, in modo da non essere visti o ascoltati.

L'integrazione con Alexa è ottimale, come per ogni dispositivo di casa Amazon.

Pro: display 5,5 pollici, funzioni base incluse, compatibilità con Alexa, tasto privacy, prezzo economico.

Contro: qualità del suono leggermente inferiore rispetto a speaker di fascia alta.

10. JBL Harman-Kardon Allure

Concludiamo con questo Harman-Kardon Allure, prodotto da JBL. In particolare salta subito all'occhio il design curato di questo speaker, che lo rende integrabile con qualsiasi elemento domestico.

L'altoparlante presenta quattro microfoni integrati e un subwoofer, garantendo un suono decisamente di qualità, e superiore rispetto a molti altri speaker. Si tratta di un dispositivo perfettamente compatibile con Alexa e munito di connettività Bluetooth e wi-fi.

Per quanto riguarda la riproduzione della musica è da segnalare il fatto che l'altoparlante non sia compatibile con Apple Music e, pertanto, l'ascolto è possibile solo tramite altri player. Anche in questo caso il prezzo è davvero conveniente, in virtù delle tante caratteristiche positive di questo prodotto.

Pro: design curato, quattro microfoni, subwoofer integrato, compatibilità con Alexa, connettività wi-fi e Bluetooth.

Contro: non compatibile con Apple Music.

Come scegliere il migliore smart speaker

Gli smart speaker sono dispositivi molto utili, che integrano diverse funzioni divenute ormai indispensabili per tantissime persone. Sceglierne uno, però, non è così semplice, in quanto bisogna sapersi districare tra marche e assistenti vocali diversi, oltre a individuare le funzionalità e caratteristiche giuste, in base alle proprie esigenze.

Nella guida che segue abbiamo raccolto tutti i fattori più importanti da tenere in considerazione quando si sceglie un altoparlante intelligente. Vediamoli insieme.

Utilizzo

Il primo aspetto da considerare, prima di scegliere uno smart speaker, è il tipo di utilizzo che se ne intende fare. Alcuni altoparlanti sono infatti più indicati per la semplice riproduzione della musica, altri invece per eseguire delle azioni in base ai comandi vocali impartiti.

Per poterne scegliere uno in maniera consapevole, quindi, è importante assicurarsi che il dispositivo sia indicato in base a ciò di cui abbiamo bisogno. Se l'obiettivo è, ad esempio, quello di collegare tutti i dispositivi smart della propria casa, è necessario puntare su un dispositivo che offra al meglio questa possibilità.

Assistenti vocali e compatibilità

Le diverse funzioni degli smart speaker sono rese possibili dall'Intelligenza Artificiale, sotto forma di assistente vocale. Per scegliere un altoparlante intelligente, quindi, è fondamentale anche valutare l'assistente vocale con cui è compatibile.

Gli assistenti vocali più conosciuti sono senza dubbio Google Assistant e Amazon Alexa, ai quali si aggiunge anche Siri di Apple e Cortana di Microsoft. In genere, gli smart speaker di fascia più bassa, sono compatibili con un solo assistente vocale e, di conseguenza, ci si dovrà accontentare di quello.

Se si opta per un modello di fascia medio/alta, invece, in molti casi è possibile selezionare l'assistente preferito e interagire con esso.

Importante verificare anche la compatibilità dell'assistente vocale con i propri dispositivi smart. Gli smart speaker, infatti, possono diventare dei veri e propri "centri operativi" per i dispositivi domestici intelligenti. Se si ha l'intenzione di implementare la domotica nella propria abitazione, è possibile collegare l'altoparlante all'illuminazione, al termostato e agli elettrodomestici compatibili, in modo da poterli controllare con un semplice comando vocale.

Musica e qualità audio

Nonostante gli smart speaker siano integrati con tantissime funzioni interessanti, il loro utilizzo originale riguarda la riproduzione della musica. Proprio per questo la qualità audio è una di quelle caratteristiche da tenere sempre in considerazione.

In genere i migliori dispositivi, sotto questo punto di vista, sono quelli che riescono a garantire un suono pulito e una gestione dei bassi ottimale. Ideali sono anche i modelli che integrano più microfoni e, magari, un subwoofer.

Per essere sicuri di poter riprodurre al meglio la propria musica preferita, inoltre, è fondamentale verificare che il dispositivo sia compatibile con i servizi di streaming musicale che si utilizzano di solito. Mentre Spotify è un servizio compatibile con la maggior parte degli speaker, può capitare di imbattersi in dispositivi non compatibili con Amazon Music o Apple Music. Acquistare uno speaker non compatibile, equivale ad avere un dispositivo funzionante per il 50%.

Marca

Anche la marca è un aspetto importante, in quanto può influire sulla qualità dello speaker. Oltre ai dispositivi nativi come Amazon Echo e Google Home, esistono anche tanti altri brand che offrono dei dispositivi di qualità, a prezzi variabili.

Tra questi ad esempio segnaliamo Bose, Sonos, JBL, Sony, Apple, Xiaomi e Harman Kardon.

Design

Gli smart speaker sono dispositivi che, alla lunga, diventano dei veri e propri complementi d'arredo. Questi presentano forme e dimensioni differenti tra loro e, proprio per questo, è importante sceglierne uno che sia compatibile con lo stile della propria abitazione.

Esistono modelli rotondi, altri di forma allungata, più grandi o più piccoli a seconda delle esigenze. Come variante ai classici altoparlanti, esistono anche degli smart speaker con schermo, i quali presentano un comodo display per poter riprodurre video e avere tutti i comandi a portata di mano.

Connettività

La connettività offerta dallo smart speaker è un altro punto fondamentale di cui tener conto. In genere i migliori modelli offrono sia la connettività Bluetooth che wifi, in modo da poter essere connessi, in modo semplice, agli altri dispositivi domestici.

Prima di acquistare un dispositivo è quindi fondamentale assicurarsi che sia possibile connetterlo, nel modo più semplice e smart possibile.