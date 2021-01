Nella giornata di ieri l'operatore Ho Mobile ha comunicato di aver subito un attacco informatico che ha portato al furto di alcuni dati relativi a una parte non meglio precisata della sua utenza italiana. "Ho Mobile è rimasta vittima di crimini informatici" si legge nel messaggio che le persone coinvolte stanno ricevendo sui propri telefoni. "Abbiamo attivato ulteriori e nuovi livelli di sicurezza per mettere tutti i clienti al riparo dalla minaccia di potenziali frodi. Potrai comunque richiedere in qualsiasi momento la sostituzione gratuita della SIM presso i punti vendita autorizzati". Che, però, sono stati sommersi dalle domande di cambio SIM che hanno mandato in tilt i server.

"Al momento non è possibile il cambio SIM, i server sono bloccati" si legge sulla vetrina di un rivenditore Ho Mobile a Bologna. Una problematica che ci confermano anche alcuni utenti: "Ho chiamato adesso un negozio vicino a me, ma non possono darmi la SIM nuova perché hanno il portale bloccato" racconta uno dei clienti colpiti, a cui fanno eco altri che parlano di applicazione di gestione del profilo bloccata. "A Napoli hanno negato il cambio per carenza di SIM" spiega un altro. Per qualche utente i problemi si presentano anche nel caso di tentata portabilità verso un altro operatore: a volte, raccontano, non va a buon fine. Non è chiaro il motivo, ma si potrebbe ipotizzare che la stessa Ho Mobile abbia bloccato la portabilità per evitare abusi da parte di chi è entrato in possesso dei dati, oppure che a farlo siano stati gli altri operatori.

Tutte elementi che, comunque, potrebbero indicare un grande numero di utenti colpiti: tra le segnalazioni di SMS ricevuti e i server bloccati, è facile immaginare che i clienti coinvolti da questo attacco hacker non siano pochi. Quindi cosa fare se avete ricevuto l'SMS? Il consiglio è sempre quello di cambiare appena possibile la SIM, server permettendo. Questo perché, oltre a nome e cognome, codice fiscale, email, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e indirizzo, a finire nei dati rubati c'è anche il codice identificativo della SIM. Per farlo bisogna recarsi presso un punto vendita autorizzato e richiedere il passaggio, che sarà gratuito. Il cambio SIM senza costi aggiuntivi sarà comunque a disposizione dell'intera base d'utenza dell'operatore.