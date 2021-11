“Il mio canale sta morendo”: St3pNy si rivolge ai fan su YouTube In una delle ultime clip pubblicate online, lo youtuber ammette che la capacità del suo canale di raggiungere nuovi spettatori è diminuita, e analizza la situazione in cerca delle risposte. Ai fan risponde di non demoralizzarsi per la situazione e promette di tornare a proporre un video al giorno sulla piattaforma.

A cura di Lorenzo Longhitano

Non usa mezzi termini lo youtuber St3pNy per descrivere la sua situazione attuale: il titolo del suo ultimo video pubblicato sulla piattaforma di condivisione è "Il mio canale sta morendo", in riferimento al fatto che le visualizzazioni legate ai contenuti che pubblica sono ormai da tempo in calo. Nella clip il ragazzo lamenta un periodo storico nel quale le sue attività su YouTube non stanno dando il massimo, con una serie di riflessioni che hanno attirato l'attenzione di molti osservatori oltre all'affetto dei suoi fan della prima ora.

Nella clip da 10 minuti pubblicata nel corso del weekend il ragazzo analizza la situazione dal suo punto di vista di creator di contenuti legati ai videogiochi e riflette su come non esista più "una vera e propria community che segue i videogiochi", ma una serie di piccole nicchie il cui consolidamento rende però più difficile il lavoro di chi pubblica contenuti pensati per videogiocatori generici. Il ragazzo ammette che nella situazione attuale ha più difficoltà a raggiungere nuovo pubblico rispetto a chi ha lavorato su un canale "verticale" che parla di un argomento specifico e presidia con forza quello.

Perché il canale di St3pNy sta andando male

La concorrenza di centinaia di altri canali in realtà non è un fatto degli ultimi mesi: "Non che in passato non fosse così", conferma St3pNy; prima però secondo lo youtuber "Non era tanto importante che videogioco stavi andando a fare, le persone si affezionavano principalmente al creatore di contenuti e secondo me questa cosa nel tempo si è un pochino persa". Gli stessi creator secondo St3pNy non si mettono più in gioco nel fare qualcosa di nuovo o di stimolante, ma si limitano a inseguire trend e tendenze producendo contenuti che rispondano alle chiavi di ricerca degli utenti e si posizionino al meglio nei confronti degli algoritmi di YouTube che promuovono i contenuti negli account degli spettatori.

I contenuti richiedono più risorse

L'altro aspetto che secondo St3pNy ha influito sulla capacità del suo canale di raggiungere nuovi utenti sta nella frequenza dei contenuti pubblicati, oggi dimezzati rispetto ai tempi degli esordi: "Ora carico video un giorno sì e un giorno no, ma in passato ho caricato anche un video al giorno, tutti i giorni, se non due video al giorno, tutti i giorni. Era uno YouTube completamente diverso; il livello di richiesta nel frattempo si è alzato, e ho ridotto drasticamente la quantità di video pubblicati, anche perché ho sempre fatto tutto da solo". A fronte di un livello medio della produzione sulla piattaforma più alto, St3pNy ha insomma dovuto adeguarsi riducendo il numero di contenuti pubblicati, con un impatto inevitabile sul numero di persone raggiunte dai suoi contenuti.

"Tornerò a un video al giorno"

Altre spiegazioni hanno provato a darle gli stessi fan dello youtuber tra i commenti al suo video: "Purtroppo molti ragazzi come me, che dal 2015 ti seguono, stanno crescendo e danno meno attenzioni a YouTube e pensano ad altro". Quale che sia la spiegazione, St3pNy ha invitato i fan a non demoralizzarsi per la sua particolare situazione: "Continuate a seguirmi, oltre ai contenuti legati ai videogiochi proverò ad inserire anche altre cose e cercherò di riprendere la produzione di un video al giorno".