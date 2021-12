Il multiplayer di Halo Infinite si estende: in arrivo quattro nuove playlist Presto su Halo Infinite la playlist Slayer (o Massacro), Fiesta, Tutti contro tutti e Tactical Slayer (SWAT). A dichiararlo è Brian Jarrard, community manager di 343 Industries.

A cura di Lorena Rao

Si apre una nuova fase per il multiplayer di Halo Infinite: il prossimo 14 dicembre il titolo in esclusiva Microsoft ospiterà nuove quattro playlist, ossia Slayer (Massacro), Fiesta, Tutti contro tutti e Tactical Slayer (SWAT). A dichiararlo è Brian Jarrard, community manager di 343 Industries, tramite il SubReddit ufficiale r/halo. Ecco nel dettaglio come inizia la comunicazione: "Lo scorso fine settimana ho detto che sarei tornato una volta che avessimo avuto aggiornamenti da condividere sui piani di playlist a breve termine per Halo Infinite. Sono felice di comunicare che la playlist Slayer è ufficialmente bloccata e caricata per l'aggiornamento della prossima settimana. Quattro nuove playlist: Slayer, Fiesta, FFA e Tactical Slayer (SWAT) verranno tutte aggiunte tramite un aggiornamento dei servizi martedì 14 dicembre".

Tanta carne al fuoco in arrivo, ma non è tutto. Nelle settimane successive, Halo Infinite accoglierà anche diverse migliorie legate alle sfide, più in linea con le diverse playlist del titolo. Jarrard sottolinea soprattutto di essere impaziente per: "una nuova categoria di sfide basata sull'accumulo di punti giocatore (un piccolo passo iniziale verso "XP basati sulle prestazioni")". Si avranno altri dettagli in merito la prossima settimana.

A prescindere, 343 Industries si affida molto sui feedback della community. Luogo di confronto tra il team di sviluppo e l'utenza è il SubReddit prima menzionato, adesso nuovamente fruibile dopo una chiusura dovuta alla tossicità degli utenti. Questo perché, in seguito al rilascio della versione beta del multiplayer, una parte di community ha espresso il proprio malcontento sul Battle Pass e il sistema di progressione di Halo Infinite insultando e minacciando di morte i membri del team di sviluppo proprio sul SubReddit r/halo. Adesso che la situazione pare essersi calmata, si può riaprire un dialogo tra le parti per garantire un roseo futuro al nuovo capitolo della serie con Master Chief. L'iconico Spartan ha esordito ufficialmente su Xbox One, Xbox Series X|S e su PC lo scorso 8 dicembre, dopo ben sei anni di assenza dal mercato.