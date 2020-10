Ci sono pezzi di Internet che sembrano fare parte della vita digitale delle persone da sempre, ed effettivamente sono in circolazione da talmente tanto tempo che è come se lo fossero. Tra questi va annoverato sicuramente Instagram, il social network fotografico di proprietà del gruppo Facebook che proprio oggi compie 10 anni di vita: arrivato per la prima volta su App Store esattamente il 6 ottobre 2010, da oggi ha alle spalle un decennio di storia che l'ha visto nascere come app di nicchia e diventare una piattaforma utilizzata abitualmente da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo.

Instagram: le origini

Neppure gli sviluppatori del social, Kevin Systrom e Mike Krieger, immaginavano che la loro app avrebbe avuto un successo del genere. Nata dalle costole di un'app per la geolocalizzazione mai pubblicata, Instagram del resto puntava su una tipologia di utente molto specifica: quella degli amanti della fotografia che però allora non puntavano ancora in massa su iPhone. Il telefono Apple campeggiava già tra i telefoni fotografici più promettenti del suo tempo, ma le fotocamere digitali e le reflex occupavano ancora un posto privilegiato nel cuore degli appassionati del settore.

Il segreto di Instagram

Instagram è ciò che ha contribuito a trasformare iPhone in uno strumento fotografico per milioni di persone. I suoi filtri sopperivano alle capacità ancora limitate dei sensori dei primi telefoni Apple, abbellendo anche gli scatti meno accattivanti e rendendoli degni di essere pubblicati. Le caratteristiche dell'app l'hanno resa virale in poco tempo non solo tra gli utenti iOS, ma anche tra coloro che con uno smartphone Android in mano non poteva mettere le mani sull'app. Instagram è arrivato su Android poco più di un anno dopo – nel 2012 – e poco prima dell'acquisizione da parte di Facebook che è costata al gruppo un miliardo di dollari ma che continua a fruttare ancora oggi.

L'evoluzione di Instagram

Da allora gli sviluppatori di Instagram hanno lavorato a pieno ritmo per mantenere la piattaforma competitiva, rilevante e accattivante: da continui cambiamenti e ritocchi all'interfaccia grafica (quello del 2016 ha cambiato completamente il volto e l'icona principale dell'app) ad accorgimenti dal punto di vista dell'usabilità, come l'introduzione di un rullo di contenuti infinito. Modifica dopo modifica, l'app si è trasformata nella piattaforma che è oggi non senza trarre ispirazione dal meglio che nel frattempo le aziende rivali stavano sfornando in fatto di social network e messaggistica.

Le piattaforme rivali

Difficile del resto negare che uno dei prodotti più di successo dell'app, le Storie, siano stati presi in prestito dall'app concorrente Snapchat, così come i nuovissimi Reel devono più di uno spunto a TikTok. Da Instagram TV allo shopping, Instagram oggi è molto più di un semplice social di condivisione fotografica: è un luogo di discussione, una vetrina per lo shopping e soprattutto una piattaforma di messaggistica istantanea che si sta integrando con Facebook Messenger in questi giorni e presto farà lo stesso con WhatsApp.

A differenza di 10 anni fa però il destino del social oggi è più facile da immaginare: Facebook ha intenzione di trasformare Instagram nel nuovo motore propulsore dei suoi guadagni, integrando la piattaforma in modo sempre più stretto con il social principale e con la messaggistica di WhatsApp. Se questo ne modificherà ulteriormente la natura, sarà il tempo a dirlo.