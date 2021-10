Instagram lancia una funzione che permette a due utenti di essere co-autori di un post La piattaforma introdurrà questa settimana quattro nuove funzionalità che proporranno opzioni alternative agli utenti. Quella più importante riguarda la possibilità di interagire con un’altra persona per creare determinati contenuti. Ma verranno introdotti anche effetti per le musiche dei Reel, una modalità che facilita la raccolta fondi e la pubblicazione di foto e video dal desktop.

A cura di Ivano Lettere

Instagram ha annunciato l'arrivo, entro questa settimana, di alcune nuove funzionalità che innoveranno tanto il Feed quanto la sua sezione Reel, concorrente diretto di TikTok. Le novità sono in totale quattro e proporranno opzioni alternative agli utenti: dalla possibilità di collaborare con un'altra persona all'affinamento della raccolta fondi, passando per nuovi effetti musicali, fino ad arrivare alla possibilità di pubblicare foto e video dal desktop.

Le collaborazioni

Di quelle annunciate, la prima feature che verrà testata dalla comunità di Instagram entro la fine di questa settimana si chiama "Collabs". Com'è facile dedurre dal nome, questa darà la possibilità a due account di collaborare: in altri termini, i rispettivi proprietari possono diventare co-autori di un post o un Reel. Il prodotto dello sforzo congiunto apparirà ai follower di entrambi, che condivideranno visualizzazioni, Mi piace e commenti. Per l'abilitazione, servirà accettare l'invito ricevuto precedentemente dal/la proprio/a compagno/a: da quel momento in poi, la pubblicazione di un contenuto richiederà l'autorizzazione di entrambi.

Foto e video dal desktop

Dopo un test effettuato a inizio anno, la piattaforma ha deciso che cambieranno anche le modalità con cui vengono pubblicati i contenuti multimediali. Nello specifico, Instagram garantirà la pubblicazione immagini e filmati dal desktop, tramite un browser. Una notizia importante che mette la parola fine sul ritardo della sua implementazione, che ha sempre reso diverso e più funzionale l'utilizzo di Instagram dall'applicazione.

Musica e soldi

Ultime, ma non per questo meno importanti, le features per gli effetti sonori e le raccolte fondi. Per quanto riguarda la prima, nella musica dei Reel si potranno aggiungere Superbeat per modificare i video e Dynamic e testi 3D, utili per leggere i testi delle canzoni inserite nei Reel. Nel secondo caso, invece, Instagram inizierà a sperimenterà una nuova modalità, Fundraiser Prompts, per dare avvio a raccolte fondi nei post: l'utente dovrà limitarsi a toccare il pulsante "+" in alto a destra della sua interfaccia.