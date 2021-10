Ora puoi pubblicare foto e video su Instagram anche dal computer La possibilità di pubblicare foto e video dal browser fa sì che anche chi accede a al social network da un computer desktop o laptop possa caricare online il materiale salvato in memoria, ed era chiesta a gran voce dai creator che così potranno pubblicare contenuti senza passare dallo smartphone.

A cura di Lorenzo Longhitano

Da app fotografica che utilizzata quasi esclusivamente su smartphone, Instagram è diventata negli anni una piattaforma globale che milioni di utenti utilizzano da computer desktop e laptop. Gli sviluppatori lo sanno da tempo e finalmente hanno fatto un passo fondamentale per venire incontro alle persone che navigano nel social da un dispositivo diverso da tablet e telefono: a partire dalle queste ore gli utenti possono infatti caricare foto e video su Instagram anche da computer, attraverso un'apposita interfaccia.

La novità non giunge inaspettata: già questa estate gli sviluppatori avevano dato questa possibilità a un numero ristretto di utenti, per metterla alla prova prima di un lancio su scala più grande. Il momento del debutto sembra però essere arrivato: già da oggi gli utenti del social dovrebbero iniziare a trovare sul sito di Instagram un tasto che porterà al processo di caricamento di foto e video sulla piattaforma; chi ancora non dovesse trovarsi il pulsante per la creazione di nuovi post, dovrà semplicemente attendere qualche giorno.

Le ragioni della svolta

È facile capire perché gli sviluppatori abbiano finalmente deciso di dare agli utenti la possibilità di caricare foto e video anche da dispositivi che tendenzialmente non sono in grado di catturare né l'uno né l'altro (fatta eccezione per selfie di dubbia qualità catturati con la webcam): da app dedicata alla condivisione estemporanea, Instagram è diventata una piattaforma i cui contenuti sono ragionati, spesso pubblicati nel momento esatto in cui gli autori si aspettano di ottenere più visibilità; molti utenti sono creator di professione o vorrebbero diventarlo, e altri sono aziende.

Un passo a favore dei creator

Su Instagram convivono insomma una platea di utenti che usa il social per distrarsi e tentare di rimanere connesso con il resto del mondo, e una parte che la usa per proporre prodotti, servizi o intrattenimento e che per farlo deve puntare su contenuti accattivanti, immagini perfette ritoccate ad arte e video montati alla perfezione. Questa tipologia di utenti da domani in poi potrà elaborare il proprio materiale sul computer e pubblicarlo direttamente senza doverli ripassare dallo smartphone.