Il social network Instagram è nato come un luogo dove condividere momenti particolari con i propri amici e contatti, sotto forma di instantanee catturate con lo smartphone. Venuta alla luce ormai 10 anni fa, la piattaforma si è evoluta in ogni suo punto di vista, ma con il prossimo cambiamento in arrivo potrebbe arrivare a tradire una delle sue missioni iniziali – ovvero quello di tenere in contatto amici e conoscenti. Gli sviluppatori stanno infatti testando un cambiamento nella sezione principale dell'app, pensato per interrompere il flusso delle foto degli utenti seguiti con contenuti che provengono invece da account di perfetti sconosciuti.

I post degli amici slittano in basso

La novità per il momento è ancora in fase di prova presso un numero di iscritti molto ristretto: si tratta insomma di un tentativo da parte di Instagram di capire se il pubblico dell'app è pronto a un cambiamento simile o se finirebbe con il sentirsene frustrato. La modifica in effetti avrebbe un impatto non secondario: finirebbe per nascondere i contenuti delle persone che si desidera seguire, facendoli finire penalizzati rispetto a post e video scelti da Instagram ma che potrebbero non interessare per niente. I contenuti che il social mostrerà arbitrariamente tra quelli degli amici provengono infatti dalla già rodata sezione Post suggeriti: un catalogo di foto e video tarato sugli interessi di ciascun singolo utente da algoritmi di intelligenza artificiale.

Il lancio dei Post suggeriti di un anno fa fu criticato perché, seguendo a ruota il feed degli aggiornamenti dagli amici, rischiava di tenere gli utenti incollati all'app per troppo tempo – il tutto dopo che gli sviluppatori avevano promesso di voler lavorare per limitare il livello di dipendenza scatenato dall'utilizzo della loro piattaforma. Ora sembra che i manager del gruppo Facebook abbiano preso il prevedibile successo di questa novità come un invito a portarla anche tra i contenuti che gli utenti si aspettano provengano da amici e persone fidate.

Il guadagno di Instagram

Quanto gli utenti apprezzeranno effettivamente la novità in prova non verrà mai reso noto: i risultati di questi test sono riservati ai piani alti dell'azienda, che potrebbero decidere di forzare il debutto della novità anche superando una eventuale resistenza iniziale. D'altro canto per Instagram il vantaggio dare ancora più visibilità ai post suggeriti è chiaro: se uno di questi contenuti piace, l'utente è portato a interagirvi o perfino a seguire una pagina che altrimenti non avrebbe mai notato, invischiandosi ulteriormente nella rete social del gruppo che cattura l'attenzione degli utenti e la trasforma in introiti pubblicitari.