Jeff Bezos ormai vale come il PIL della Nuova Zelanda Nelle scorse ore il patrimonio del multimiliardario e fondatore del colosso dell’ecommerce Amazon è aumentato di diversi miliardi di dollari nel giro di pochi minuti, grazie a un balzo verso l’alto delle azioni del gruppo. L’attuale valore dell’imprenditore tocca quota 211 miliardi ed eclissa quello del secondo uomo più ricco del mondo, Elon Musk.

A cura di Lorenzo Longhitano

Per lo 0,01 percento delle persone più ricche del pianeta non ci sono crisi o coronavirus che tengano: le fortune che hanno accumulato tendenzialmente non possono che aumentare. Il discorso vale ovviamente anche e soprattutto per il più ricco di tutti, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Nelle scorse ore il patrimonio del multimiliardario è infatti aumentato di diversi miliardi di dollari nel giro di pochi minuti, fino a toccare quota 211 miliardi. Il calcolo è stato fatto da Forbes, e porta il valore del guru dell'ecommerce più in alto anche del prodotto interno lordo di nazioni di non poco conto, come la Nuova Zelanda.

Il balzo delle azioni in borsa

Jeff Bezos domina ormai da anni la classifica degli uomini più ricchi al mondo: del resto l'impero che ha fondato (e dal quale si è affrancato pochi giorni fa) non ha fatto che espandersi vertiginosamente anche mentre il resto del mondo soffriva sotto il peso di crisi, conflitti e – più di recente – di una pandemia globale; il patrimonio di Bezos, che consiste anche in azioni del gruppo quotate in borsa, è levitato di conseguenza.

L'ultimo balzo è dovuto proprio a questo: un +4,7 percento fatto registrare dal titolo Amazon dopo che il Dipartimento della Difesa statunitense ha reso nullo un contratto multimiliardario stretto con Microsoft per la fornitura di servizi cloud. Amazon, che nella sua espansione ha dato vita a una divisione leader proprio nel settore del cloud computing, si è trovata di fronte un'opportunità di crescita formidabile e gli investitori hanno reagito di conseguenza, regalando a Jeff Bezos un surplus di denaro di 8,4 miliardi di dollari nel giro di una sola giornata di contrattazioni in borsa.

Leggi anche C'è una petizione che chiede a Jeff Bezos di mangiarsi la Gioconda

Un patrimonio immorale

Le ricchezze di Bezos sono destinate a fluttuare a seconda dell'andamento del titolo Amazon in borsa, che però difficilmente scenderà in modo sensibile sul lungo periodo. Il legame ha reso l'imprenditore straordinariamente ricco, anche dopo aver fondato associazioni benefiche e anche dopo un divorzio di proporzioni inaudite che l'ha privato in un sol colpo di 36 miliardi. Lo stesso paragone con il PIL di intere nazioni lascia il tempo che trova dal punto di vista dell'accuratezza, ma è l'unico mezzo utile a far comprendere le proporzioni di un patrimonio dal valore letteralmente incomprensibile e inspendibile da un singolo essere umano.