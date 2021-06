Khaby Lame è dislessico: “Non fatevi porre limiti dagli altri” Khaby lo ha affermato rispondendo a una delle domande su di lui poste a Google dagli utenti del motore di ricerca. Il tiktoker non è entrato nello specifico del suo percorso, ma sembra aver superato ogni ostacolo con un atteggiamento positivo. Nella sua intervista a Fanpage.it ha raccontato come si è posto nei confronti della sua condizione.

A cura di Lorenzo Longhitano

Tra le curiosità dei fan che Khaby Lame ha soddisfatto nel corso dell'intervista concessa in questi giorni a Fanpage.it ce n'è una che ha destato parecchio interesse nei suoi fan, ovvero il fatto che il tiktoker soffre di dislessia e ha sempre avuto dei problemi con la lettura. Khaby lo ha affermato rispondendo a una delle domande su di lui poste a Google dagli utenti del motore di ricerca: "Sì, non solo dislessico, sono anche discalculico volevo aggiungere".

Cosa sono dislessia e discalculia

Le condizioni di cui parla Khaby Lame sono due disturbi specifici dell'apprendimento, completamente slegati dall'intelligenza generale di una persona e limitati a due ambiti: la capacità del cervello nell'elaborare le parole lette da un testo e la comprensione dei numeri e del loro utilizzo. In particolare la dislessia si può manifestare in misura diversa nei soggetti che ne soffrono: può coinvolgere la pronuncia delle parole lette ad alta voce, la scrittura, la lettura veloce, e in generale la comprensione di ciò che viene letto. La dislessia non rappresenta un limite nelle capacità intellettive, ma se non diagnosticata o se ignorata può portare i bambini e i ragazzi che ne soffrono a pesanti frustrazioni nel corso della loro carriera scolastica, dando adito in alcuni casi a scarsa autostima e disagio psicologico.

Il percorso di Khaby Lame

Il tiktoker non è entrato nello specifico del suo percorso, ma sembra aver superato ogni ostacolo con un atteggiamento positivo. Dalla sua risposta è emerso infatti un vero e proprio insegnamento valido per tutti: "Non è che perché sei dislessico non arriverai mai a un punto. La gente secondo me, quando ti dice che non arriverai mai ad un punto, alla fine ti sta ponendo i suoi limiti. Ma quelli sono i limiti degli altri, non i tuoi. E le persone si fanno condizionare dai limiti degli altri e non provano a superare i propri. Devi sempre tenere la testa alta e non porti i limiti degli altri, ma porti i tuoi e superarli".