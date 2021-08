Khaby Lame è diventato un’opera di street art a Gaza Un murale di Khaby Lame, il TikToker più seguito d’Italia e il secondo al mondo, è apparso su un muro di un edificio di Gaza City il 26 luglio 2021. A mostrare le prime immagini della singolare opera di street art di cui Khaby è protagonista è il fotogiornalista palestinese Majdi Fathi che ha condiviso sul suo profilo Twitter le foto del murales.

A cura di Clara Salzano

Foto @majdi_fathi

Khaby Lame, di origine senegalese ma con sede in Italia, è il più famoso tiktoker d'Italia e il secondo a livello internazionale dopo Charli D’Amelio. Di recente il giovane talentuoso ha lanciato anche un suo profilo Instagram raggiungendo e superando in poco tempo Chiara Ferragni, la regina dell'app di proprietà di Facebook. E ora che il volto di Khaby Lame è apparso su un muro di Gaza non ci sono davvero dubbi che l'immagine del noto TikToker sia riconosciuta ovunque e non conosca confini.

Il murale di Khaby Lame a Gaza lo ritrae con quell'espressione buffa di sorpresa sul volto che l'ha reso famoso. Il TikToker senegalese di origini ma italiano d'adozione è riuscita a diventare internazionale proprio grazie ai suoi video universali in cui con i gesti e la mimica facciale riesce a valicare ogni limite linguistico. L'opera di street art apparsa a Gaza è la conferma di quanto Khaby sia apprezzato ovunque. Nel mondo arabo sono infatti diversi i profili gestiti da fan che non fanno alcun riferimento al legame del TikToker con la questione palestinese bensì riprendono le sue gag mute e le sue espressioni simpatiche che sono riuscite ad arrivare ovunque e scalfire l'ironia di tutti. Il successo di Khaby Lame è infatti da imputare alla sua semplicità e determinazione, come racconta in un intervista esclusiva per Fanpage.it: "Sempre tenere la testa alta e non lasciarti frenare dai limiti degli altri. Quando la gente ti dice che non arriverai mai a un determinato punto, ti sta proiettando addosso i suoi stessi limiti. Chi dà retta a queste persone si fa condizionare dai limiti altrui e non prova a superare i propri".