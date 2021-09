Khaby Lame ha aperto il suo negozio: tra magliette e candele, ecco cosa è andato subito a ruba Khaby Lame ha aperto il suo negozio online. C’è un po’ di tutto: oltre alle magliette con il suo logo (un’illustrazione della sua tipica posa) anche costumi e prodotti di vario tipo, come una macchina per i pop-corn e alcune candele magiche.

A cura di Marco Paretti

Dopo giorni di anticipazioni, Khaby Lame ha aperto ufficialmente il suo negozio di ecommerce dove ha messo in vendita vari prodotti legati al suo brand, ormai caratterizzato dal popolare gesto con le due mani aperte e la particolare espressione che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Nel suo store online c'è un po' di tutto: oltre alle magliette con il suo logo (un'illustrazione della sua tipica posa) anche costumi e prodotti di vario tipo, come una macchina per i pop-corn e alcune candele magiche.

La selezione dei prodotti è certamente particolare, per non dire stramba: se da un lato le due magliette con il suo logo sono in linea con il merchandise generalmente offerto dagli influencer, lo stesso non si può dire per prodotti come la macchina per il pop-corn, lo spremiagrumi e le candele magiche. Ma anche il caricatore per lo smartphone, il costume da bagno e il taglierino per anguria. Tutti elementi, peraltro, che con l'influencer non hanno nulla a che fare: a parte le magliette, tutti gli altri prodotti non presentano nemmeno il logo del giovane piemontese.

Al momento, in occasione del lancio del negozio online, tutti i prodotti vengono offerti a un prezzo ridotto: le magliette costano 20 euro al posto di 33, la macchina per il popcorn a 33 euro al posto di 58 e così via. Curiosamente il primo sold out non è arrivato con le magliette ma con il taglierino per anguria. Sarà l'estate o il video dimostrativo che mostra Khaby alle prese con l'oggetto, ma di certo non ci si poteva aspettare che ad andare esaurito per primo sarebbe stato proprio questo prodotto. Ormai, però, è chiaro: da Khaby possiamo aspettarci di tutto, anche la vendita di successo di una macchina per il pop-corn. Nel frattempo il tiktoker sta sfilando alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha anche anticipato una sua possibile partecipazione a una pellicola cinematografica.