Khaby Lame ha superato Addison Rae su TikTok: ora è il secondo più seguito al mondo

A cura di Lorenzo Longhitano

Khaby Lame ha appena conquistato la seconda posizione nella classifica dei tiktoker più seguiti in tutta la piattaforma, scalzando la ballerina, cantante e influencer Addison Rae. È avvenuto nel corso del weekend, ma il sorpasso era già nell'aria: sono mesi del resto che l'ascesa del ventunenne di Chivasso prosegue inarrestabile a ritmi che qualunque altra personalità social sembra non poter eguagliare.

Più diu 80 milioni di follower

Ad oggi il profilo di Khabane conta ben 83,5 milioni di fan: una cifra esorbitante per chiunque, ma che fa ancora più impressione considerando che il ragazzo ha iniziato a ingranare davvero su TikTok a partire da pochissimi mesi fa. Nel mese di marzo i suoi follower erano meno di 2 milioni, accumulati con pazienza e tenacia nel giro di sei mesi. Da quel periodo in poi Khaby Lame non è sostanzialmente più riuscito a tenere traccia dei suoi nuovi fan, che hanno iniziato ad aumentare di milioni nel giro di poche ore.

Il segreto del successo

Il merito della crescita di Khaby su TikTok sta sicuramente nella formula scelta per i suoi video – che non prevede dialoghi e che può dunque piacere in tutto il mondo. Un ruolo non indifferente l'ha avuto anche l'algoritmo di TikTok, capace di proiettare i video più interessanti pubblicati sulla piattaforma direttamente davanti agli occhi di milioni di persone. La spinta di questi due fattori ha reso Khaby una celebrità su TikTok, mentre il passaparola l'ha aiutato anche su Instagram dove ha superato in popolarità l'influencer Chiara Ferragni.

Davanti a lui solo Charli D'Amelio

Resta però la piattaforma di condivisione cinese il luogo dove Khaby Lame è riuscito e ancora riesce a macinare i numeri più impressionanti. Lì ha superato la superstar Will Smith (con la quale sembra avere un progetto in cantiere) e recentemente la super influencer Addison Rae. Adesso davanti a lui c'è soltanto la tiktoker più seguita in tutto il mondo: Charli D'Amelio, con i suoi 12o milioni di seguaci.