Da qualche giorno Khaby Lame è l'influencer italiano più seguito su Instagram. La scalata al successo del giovane ragazzo di Chivasso, in Piemonte, lo ha fatto conoscere in tutto il mondo in poche settimane: ad oggi è il terzo tiktoker più seguito della piattaforma e l'italiano più seguito su Instagram. Un traguardo raggiunto superando la regina del social di Mark Zuckerberg, Chiara Ferragni. "La rispetto molto perché ha fatto una cosa che in Italia non c'è mai stata" ha commentato Khaby a Fanpage.it. "Lei è stata la prima a portare il mondo degli influencer in Italia, si è creata un grande impero. Però siamo due cose completamente diverse e del sorpasso non mi interessa più di tanto: primo, quarto o ultimo non mi cambia nulla".

Un po' di soddisfazione nelle parole di Khaby, però, c'è: "Sono contento della classifica, di essere primo, è una cosa che ti rende orgoglioso" continua. "Però sinceramente non mi sono mai basato sulle classifiche, soprattutto su TikTok e Instagram. Continuerei a fare video per far ridere le persone, anche se fossi 80esimo e non conosciuto avrei continuato a fare video come faccio ora". La scalata al successo su Instagram è arrivata in parallelo a quella su TikTok, dove grazie ai suoi video basati sulla comicità muta delle sue espressioni ha raggiunto un pubblico internazionale che in poco tempo si è affezionato al giovane piemontese.

Khaby Lame e Instagram

Dal social cinese a quello americano il passo è stato breve, anche perché Khaby utilizza Instagram da diversi anni, come la maggior parte dei giovani. "Instagram ce l'ho da più tempo di TikTok, da quando ho 15 anni" racconta a Fanpage.it. "Chi non aveva Instagram? Adesso sono aumentati i follower, ma questa è una delle piattaforme che uso più spesso". Proprio sui fan si sofferma per un ringraziamento: "Senza di loro non sarei nessuno" racconta. "Faccio un grande saluto ai miei follower e li ringrazio del sostegno che mi hanno dato e che continuano a darmi".

Sul segreto del suo successo, basato su divertenti reazioni a video di altri utenti di TikTok, non ha dubbi: è la passione ad aver alimentato questa esplosione di notorietà. "Come ho fatto? Una persona prima di pensare alle classifiche e ai soldi deve avere la passione, senza non vai da nessuna parte" ha spiegato. "Se fai una cosa forzata per avere successo, essere famoso, essere fermato in giro e guadagnare tanti soldi non arrivi da nessuna parte. Devi avere passione per quello che fai, ecco come ho fatto".