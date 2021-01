Per la prima volta nella storia della serie Call of Duty, la celebre modalità Zombi si apre al pubblico in maniera gratuita, ma solo per un periodo di tempo limitato, ossia dal 14 al 21 gennaio 2021. Andando più nello specifico, ci si riferisce alla modalità Zombie di Call of Duty Black Ops: Cold War, che sarà ad accesso gratuito per tutti i giocatori, tramite gli store delle rispettive piattaforme (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Seris X|S, PC). La notizia arriva da James Mattone, capo-sceneggiatore di Activision, che in lungo post sul blog ufficiale di Call of Duty ha delineato meglio l'offerta contenuta nella suddetta modalità Zombi, che prevede tre sfide diverse tra loro.

Si comincia con Die Maschine, ambientata in un laboratorio polacco usato durante la Seconda Guerra mondiale. L'ambientazione non è altro che un omaggio alla prima mappa della modalità Zombi di Call of Duty World at War (2008). Die Maschine propone un'esperienza con i non-morti su più round, con un massimo di quattro giocatori. La seconda proposta vede invece Frenesia. In questa modalità, oltre a sopravvivere alle orde di zombi soverchianti, è necessario uccidere tutti i nemici prima dell'esaurimento di un timer, altrimenti il proprio operatore esploderà. "Il tempo si riduce sempre di più man mano che la partita prosegue! Tieni sempre d'occhio il potenziamento timer Frenesia, che blocca temporaneamente il tempo per tutti i giocatori", aggiunge Mattone tramite post. Infine vi è la modalità Carneficina. A differenza delle due precedenti, che sono disponibili a tutti, quest'ultima è invece in esclusiva per chi gioca su PlayStation 4 e PlayStation 5. In Carneficina, la sfida tradizionale con gli zombi viene arricchita da una sfera di etere oscuro, la quale confina i giocatori in un'area specifica della mappa finché non viene caricata con le anime dei non morti.

Come detto in precedenza, le tre modalità sono disponibili gratuitamente durante la settimana che va dal 14 al 21 gennaio 2021. Una volta terminato il periodo di prova gratuito, sarà possibile trasferire i propri progressi acquistando Call of Duty Black Ops. Cold War.