La trasformazione di Favij: com’era e com’è diventato lo youtuber più famoso Oggi Favij non è solo lo youtuber italiano più seguito, ma un influencer a tutto tondo che cura attentamente la propria immagine, ma la sua carriera è iniziata quasi per caso quando aveva appena 16 anni, con video di gameplay che lo ritraevano spesso in tenuta da videogiochi. Ecco com’è cambiato nei suoi 10 anni di carriera in video.

A cura di Lorenzo Longhitano

Oggi pronunciare il nome di Favij accende una lampadina in milioni di persone in Italia: il giovane torinese Lorenzo Ostuni non è solo lo youtuber con il canale in italiano più seguito al mondo, ma con la fama si è anche lanciato nel mondo del doppiaggio e della recitazione, ha pubblicato libri e stretto collaborazioni che ne hanno messo il nome e il volto su figurine e prodotti di ogni genere. Oggi Favij è insomma un influencer a tutto tondo che cura attentamente la propria immagine, ma la sua carriera è iniziata per caso con video di gameplay che lo ritraevano poco più che adolescente e principalmente in tenuta da videogiochi. Ecco com'è cambiato.

I 10 anni su YouTube

Nonostante Favij abbia solo 26 anni, la sua carriera è iniziata nell'ormai lontano 2011: è da allora che il ragazzo pubblica contenuti video sulla piattaforma di condivisione sulla quale ha esordito. A ricordarlo è stato lui stesso con un post su Instagram e un video caricato proprio su YouTube in occasione dei suoi 10 anni di attività online, nel quale ripercorre le tappe della sua carriera a partire dal canale TheSharedGaming con gli amici NickyBox e Luca. In mezzo il giovane Lorenzo è cresciuto professionalmente, ma è anche uscito da un periodo anagrafico che porta sconvolgimenti su tutti i fronti, ovvero quello dell'adolescenza: nella sua prima clip aveva solo 16 anni e tratti somatici decisamente diversi da quelli più maturi che lo caratterizzano adesso.

Dall'adolescenza ai 26 anni

Nelle sue prime clip lo youtuber è già a suo agio nel mostrarsi ai follower, eppure nasconde ancora una certa timidezza e un accento che tradisce le sue origini torinesi. Oggi questi aspetti sono quasi del tutto scomparsi nelle sue apparizioni pubbliche: quasi 3.000 video caricati e circa 4 miliardi di visualizzazioni lo hanno aiutato a sciogliersi definitivamente e prendersi più libertà di fronte alla telecamera. La stessa trasformazione graduale ha coinvolto il look di Favij: sugli inizi tipicamente da gamer, ha iniziato abbastanza presto ad ampliare il proprio guardaroba. E se i capelli indomabili sono rimasti uno dei suoi tratti caratteristici, i fan della prima ora ricorderanno di Favij tutt'altra pettinatura: una chioma schiacciata completamente sul capo, che ora ha lasciato il posto a capelli portati verso l'alto