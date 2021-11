Le Storie di TikTok stanno arrivando anche in Italia: ecco come funzionano La novità ricalca quanto già fatto da Instagram, con alcune differenze. È stata intercettata inizialmente ad agosto ma è ancora riservata a una ristretta cerchia di utenti.

A cura di Lorenzo Longhitano

Gli utenti di TikTok più interessati alle evoluzioni interne alla piattaforma sanno che nella loro app preferita stanno per debuttare ufficialmente le Storie – contenuti effimeri sullo stile di quanto già proposto su Instagram. La novità è in fase di test da questo agosto e da allora le testimonianze della novità in fase di lavorazione sono emerse online raramente ma costantemente. L'ultima testimonianza in merito è della creator Anna Gyrol, che poche ore fa ha mostrato come la futura sezione di TikTok sia pronta al debutto anche in Italia.

Come funzionano le Storie su TikTok

Il concetto alla base delle Storie su TikTok è lo stesso attorno al quale ruotano gli stessi contenuti presenti ormai da anni su Instagram: si tratta di clip video di durata breve e a permanenza limitata, che possono essere viste e ritrovate sul social per un tempo massimo di un giorno. Come recita la descrizione della novità nel momento in cui viene presentata, lo scopo è "condividere i momenti salienti della giornata, che scompaiono in 24 ore". In questo modo il social spera di incentivare gli utenti a condividere contenuti anche quando non sono particolarmente curati o complessi, facendo ritrovare sul social una parte dell'autenticità che ne aveva caratterizzato i primi mesi di vita.

Nello specifico della piattaforma di condivisione cinese, il pulsante per creare una nuova storia avrà l'aspetto di un + posizionato sull'immagine del profilo, nella propria pagina. Toccandolo si aprirà un'interfaccia per le riprese che consente di catturare il momento da pubblicare nel nuovo formato e della durata massima di 15 secondi. Resta presenta la possibilità di caricare video dalla galleria o di applicare filtri e musiche alle immagini riprese, ma il resto delle funzionalità di montaggio e modifica di TikTok è precluso. Per gli spettatori il modo di vedere le storie degli utenti seguiti è altrettanto semplice e simile a Instagram: basta toccare con il dito sulla foto principale presente nel profilo dell'utente in questione per vederene le storie pubblicate.

Per averle occorrerà attendere

Purtroppo per il momento resta ancora valido il discorso fatto qualche mese fa: le Storie di TikTok sono ancora una funzione in fase di test, e per questo sono state riservate a una ristretta cerchia di utenti, e anche la visione per il momento è riservata a chi fa parte di questa categoria di iscritti. Per vederle estese all'intera platea di utenti non dovrebbe però occorrere ancora molto.