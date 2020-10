Tutto pronto per la nuova presentazione di Apple, che tra pochi minuti presenterà i nuovi prodotti in arrivo nel corso delle prossime settimane. Scontata ormai la presenza di iPhone 12 in una lineup composta da ben quattro modelli e possibile, ma non certa, quella di prodotti come l'HomePod Mini e le nuove cuffie AirPod Studio. Lo smartphone della mela arriva finalmente davanti agli occhi dei consumatori dopo circa un mese dalla conferenza di settembre, che ha visto presentati solamente il nuovo Apple Watch Serie 6 e due nuovi iPad. La conferenza, proprio come quella di un mese fa, sarà pre-registrata e non avrà pubblico.