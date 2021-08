“Noi No”, la canzone dell’ultimo film dei Me contro Te è su YouTube La piattaforma che ha dato i natali a Luì e Sofì ospita infatti da pochi giorni una prima clip di anteprima di Noi No, il brano che l’antagonista Signor S intona nel film. Online da pochi giorni, il video ha già ammassato un milione e mezzo di visualizzazioni e sarà seguito da un videoclip che lancerà ufficialmente la canzone.

A cura di Lorenzo Longhitano

I Me contro Te stanno vivendo un momento particolarmente roseo. Il duo di youtuber amato dai più piccoli e formato dalla coppia di palermitani Luigi Calagna e Sofia Scalia sta festeggiando il successo del suo secondo film, Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, che ha recentemente superato il milione di euro di incassi segnando un vero e proprio record in tempo di pandemia; la pellicola ha conquistato migliaia di bambine e bambini grazie alla simpatia dei protagonisti e a una colonna sonora coinvolgente che da oggi è approdata anche su YouTube. La piattaforma che ha dato i natali a Luì e Sofì ospita infatti da pochi giorni una prima clip di anteprima di Noi No, il brano che l'antagonista Signor S intona nel film. Online da pochi giorni, il video ha già ammassato un milione e mezzo di visualizzazioni finendo tra le clip in tendenza in Italia.

Noi No, la canzone in anteprima

Noi No non è l'unica canzone tratta dal secondo film dei Me contro Te. Il brano principale – Questa Scuola – era stato lanciato poche settimane prima del debutto nelle sale, e ha accumulato fino a oggi quasi 6 milioni di visualizzazioni. La clip rilasciata nei giorni scorsi si può invece definire un'anteprima di un video che vedrà effettivamente la luce nei prossimi giorni. Il brano riprodotto è lo stesso che compone la colonna sonora del film nelle sale dal 18 agosto, ma su YouTube è stato caricato in una versione karaoke, pensata per far cantare i giovani spettatori insieme ai protagonisti. Le parole a tutto schermo seguono il ritmo della musica con un doppio scopo: chi ha già visto il film ne rivivrà le scene clou ascoltando e cantando la canzone già nota, mentre chi non l'ha ancora visto non potrà che uscire incuriosito dall'esperienza. Alla pubblicazione di questa prima versione seguirà poi un videoclip vero e proprio: ad anticiparlo sono stati i Me contro Te sul loro canale YouTube, anche se la data di uscita ufficiale del brano non è ancora stata resa nota.