Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa aveva già provato l'anno scorso a farsi accompagnare in un viaggio intorno alla Luna. Allora la proposta di un viaggio gratis insieme a lui intorno al nostro satellite naturale era riservata a una potenziale fidanzata, ma evidentemente l'iniziativa non ha preso la piega sperata. Ora dal facoltoso imprenditore orientale è partita un'altra proposta: arruolare per il viaggio un equipaggio di 8 membri scelti con lo stesso criterio — ovvero il suo personalissimo giudizio — tra tutti coloro che si candideranno nei prossimi giorni.

La notizia arriva dal profilo Twitter di Maezawa, dove nella giornata di ieri è comparso un annuncio che recita: "Iscriviti oggi e ottieni il tuo biglietto gratis per la Luna, si cercano 8 membri per l'equipaggio". L'iniziativa è stata battezzata Dear Moon, e non è la prima che l'eccentrico imprenditore ha avviato sul tema. Maezawa, arricchitosi con la vendita al dettaglio di vestiti sul web e con il lancio di un marchio di abbigliamento su misura, si infatti è fatto notare in tutto il mondo già nel 2019 per aver messo in palio 9 milioni di dollari su Twitter e nel 2020 per essere stato il primo turista spaziale a riservarsi un viaggio intorno alla Luna.

A questo proposito l'uomo aveva inizialmente tentato di rendere il viaggio più romantico cercando una partner che lo accompagnasse. L'iniziativa doveva essere accompagnata da apposito un reality show, ma appena giorni dopo — con quasi 30.000 proposte già ricevute — era stata annullata. Nel suo secondo tentativo il miliardario cerca semplicemente 8 persone motivate che saranno scelte personalmente da lui secondo due criteri: che il viaggio nello spazio possa portare un beneficio concreto alle attività o alle aspirazioni del candidato, e che quest'ultimo sia disposto e in grado di sostenere gli altri membri dell'equipaggio con il medesimo obbiettivo.

Come nel progetto originale, il viaggio è programmato per il 2023 e avverrà sull'ancora incompleta nave Starship dell'azienda SpaceX di Elon Musk. Stando alla tabella di marcia del progetto la fase di pre-registrazione aprirà il 14 marzo sul sito web dedicato all'inizativa, sarà a tutti e richiederà semplicemente un nome, il Paese di provenienza, un indirizzo email valido e una foto. Le selezioni avranno inizio il 21 marzo e gli eventuali colloqui finali per i potenziali turisti spaziali avranno luogo verso fine maggio.