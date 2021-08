Panda Boi è l’italiano più veloce a raggiungere un milione di iscritti su YouTube (grazie a TikTok) Su TikTok vanta 7 milioni e mezzo di seguaci, e anche su Instagram vanta un seguito da oltre 280.000 persone. I suoi video sono semplici ma accattivanti e ricalcano quasi tutti le formule generiche della candid camera e dell’interazione con gli sconosciuti per strada. Il successo su YouTube dipende però anche da un altro fattore.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il suo nome è Federico, ma su TikTok ha conquistato milioni di utenti con lo pseudonimo di Panda Boi e ora si sta preparando a fare lo stesso su YouTube a una velocità sorprendente. Secondo i dati ufficiali della piattaforma di condivisione video, il ragazzo è riuscito a rastrellare il suo primo milione di iscritti in sole 3 settimane, infrangendo ogni record di velocità in Italia. La notizia l'ha data lui stesso, festeggiando il traguardo e invitando ancora più fan a iscriversi al suo nuovo canale.

La carriera su TikTok

Panda Boi è un creator già abbastanza conosciuto sui social frequentati dai più giovani. Su TikTok vanta 7 milioni e mezzo di seguaci, ma anche su Instagram vanta un seguito da oltre 280.000 persone. I suoi video sono semplici ma accattivanti e ricalcano quasi tutti le formule generiche della candid camera e dell'interazione con gli sconosciuti per strada: Federico si rivolge ai passanti nei modi più disparati per coinvolgerli in scherzi, quiz e altri giochi per intrattenere gli spettatori. In alcuni casi la reazione è spontanea, mentre in altre clip risulta abbastanza evidente la complicità tra l'autore e gli ospiti: il risultato non cambia e affascina in ogni caso gli spettatori: i video di Panda Boi su TikTok diventano spesso virali collezionando milioni di visualizzazioni, nei suoi mesi di attività sulla piattaforma cinese Federico ha inoltre conquistato un pubblico leale che ora è divenato uno dei fattori del suo debutto esplosivo su YouTube.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@pandaboi.com/video/6993021409718979846″ data-video-id="6993021409718979846″ style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@pandaboi.com" href="https://www.tiktok.com/@pandaboi.com">@pandaboi.com</a> <p>Lollipop prank 9 <a title="prank" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/prank">##prank</a> <a title="lollipop" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/lollipop">##lollipop</a> <a title="girls" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/girls">##girls</a> <a title="reaction" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/reaction">##reaction</a> <a title="scary" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/scary">##scary</a> <a title="funny" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/funny">##funny</a></p> <a target="_blank" title="♬ baby slowed – 𝐚𝐢𝐫𝐞𝐞𝐧" href="https://www.tiktok.com/music/baby-slowed-6940896117009730305″>♬ baby slowed – 𝐚𝐢𝐫𝐞𝐞𝐧</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Un debutto stellare

Uno degli altri segreti del suo successo lo ha raccontato lui stesso in una intervista a Webboh, ed è la decisione di puntare sugli Shorts, il formato di video brevi in verticale che YouTube ha lanciato recentemente proprio per competere con TikTok. Complice il fatto che la novità non è ancora stata del tutto adottata (o capita) dal mondo degli youtuber tradizionali, Panda Boi ha potuto inserirsi più facilmente in un'arena già affollata da creator esperti e seguiti nel genere delle candid camera, facendosi aiutare dal fatto che gli algoritmi dell'app stanno probabilmente favorendo la visione degli Shorts per farli conoscere. È così che nell'ultimo mese il ragazzo ha totalizzato 500 milioni di visualizzazioni con i suoi video solo su YouTube, e che l'andamento delle singole clip ha superato più volte i risultati ottenuti su TikTok – dove Federico lavora da mesi.