Perché Amazon ha le chiavi di migliaia di palazzi residenziali Grazie al sistema “Key for Business”, i corrieri di Amazon possono accedere a un palazzo residenziale senza dover citofonare a un appartamento e senza la necessità di farsi aprire da un portinaio. Ma c’è chi solleva dubbi sulla sicurezza e sull’abuso di posizione dominante.

A cura di Marco Paretti

I corrieri di Amazon hanno le chiavi di migliaia di palazzi residenziali in tutti gli Stati Uniti, elemento che gli consente di accedere senza dover citofonare a un appartamento. Lo riporta Associated Press, indicando che il sistema "Key for Business" è stato installato in un grande numero di condominii anche grazie alla gratuità dell'installazione e alla proposta di carte regalo da 100 dollari l'una utilizzate come incentivi. Grazie a questo sistema, i corrieri del servizio possono accedere al palazzo senza dover citofonare a un appartamento e senza la necessità di farsi aprire da un portinaio.

Con questa "chiave" universale, infatti, i corrieri possono semplicemente aprire la porta e consegnare il pacco direttamente al piano oppure lasciarlo in una cassetta delle lettere. Il tutto avviene attraverso l'applicazione Amazon Flex, utilizzata dai corrieri per gestire le consegne quotidiane. La differenza con il sistema simile che consente di fornire l'accesso alla propria casa da parte dei singoli utenti, però, è che con Key for Business sono gli amministratori di condominio ad installare il sistema. Senza per questo essere obbligati a comunicare ai condomini l'avvenuta installazione e la conseguente possibilità da parte di Amazon di accedere liberamente al palazzo.

Questo elemento, come sottolineato da qualche scettico, solleva qualche dubbio sui potenziali rischi per la sicurezza di un dispositivo connesso che consente di accede a un palazzo residenziale. Un elemento, quello della sicurezza, che non sembra fermare Amazon e il suo obiettivo di installare quanti più sistemi di questo tipo possibili: per farlo sta offrendo installazioni gratuite, stringendo collaborazioni con fabbri statunitensi e mettendo sul piatto carte regalo da spendere sul portale di ecommerce. Oltre a rendere più veloci le consegne, però, questo sistema potrebbe avvantaggiare Amazon rispetto agli altri competitor: dato che difficilmente i palazzi installerebbero sistemi simili di altre aziende, in questo modo tutti i condomini sarebbero incentivati ad acquistare da Amazon.