PlayStation 5 ha venduto più di 10 milioni di unità (nonostante la crisi dei chip) PlayStation 5 ha venduto 10 milioni di unità fin dal suo lancio, avvenuto lo scorso novembre, diventando la console Sony venduta più velocemente della storia. Un paradosso se si pensa che la crisi dei processori sta minando fortemente la disponibilità della console di nuova generazione nei negozi.

A cura di Marco Paretti

In molti non sono ancora riusciti ad acquistarla, ma il suo successo è ormai globale: PlayStation 5 ha venduto 10 milioni di unità fin dal suo lancio, avvenuto lo scorso novembre, diventando la console Sony venduta più velocemente della storia. Solo nel corso degli ultimi mesi PS5 ha venduto oltre 2 milioni di console: ad aprile Sony aveva infatti svelato di aver spedito 7,8 milioni di unità. Un paradosso se si pensa che la crisi dei processori sta minando fortemente la disponibilità della console di nuova generazione nei negozi, con numerosi clienti ancora impossibilitati ad acquistare il prodotto.

"Anche se PS5 ha raggiunto l’utenza più velocemente di qualsiasi delle nostre precedenti console, abbiamo ancora molto lavoro da fare dinanzi a noi, poiché la domanda di PS5 continua a superare l'offerta" ha commentato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. "Voglio che i giocatori sappiano che mentre continuiamo ad affrontare in tutto il mondo sfide uniche che interessano sia il nostro settore che molti altri, il miglioramento dei livelli di disponibilità rimane una priorità assoluta per SIE". Ad oggi PlayStation 5 sta continuando a superare tutti i record segnati in precedenza da PlayStation 4 ed è attualmente la console più venduta nella storia dell'azienda.

Insieme a lei, anche i titoli pensati per PS5 hanno registrato numeri da record: Spider-Man: Miles Morales, per esempio, ha venduto oltre 6,5 milioni di copie diventando uno dei titoli next gen più giocati su PlayStation 5. Seguono MLB The Show 21, il videogioco sul Baseball, con 2 milioni di copie e Ratchet & Clank: Rift Apart con 1,1 milioni di copie vendute in poco più di un mese. Bene anche la nuova IP Returnal, con 560.000 copie vendute dal lancio avvenuto ad aprile. Ora a limitare il successo di PlayStation 5 sembra essere solo la crisi del chip, che non consente ancora a Sony di produrre tante console quante ne richiederebbe il mercato.