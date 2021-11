Presto potrai mettere in pausa la registrazione dei vocali su WhatsApp La novità è stata avvistata in una delle versioni preliminari dell’app per iOS e farà il suo debutto ufficiale a breve su tutti gli smartphone.

A cura di Lorenzo Longhitano

I messaggi vocali su WhatsApp sono diventati uno dei mezzi più utilizzati per comunicare con le persone vicine, ma hanno ancora diversi difetti che li rendono scomodi da utilizzare rispetto ai consueti messaggi di testo. Uno di questi difetti consiste nella necessità di registrare il messaggio da inviare tutto in una volta, e di fare dunque mente locale su tutto ciò che si ha da dire prima della registrazione. Presto le cose non staranno più così: gli sviluppatori dell'app stanno lavorando su un sistema per mettere in pausa la registrazione dei vocali, e la novità è quasi pronta al debutto.

Come funziona la pausa nella registrazione dei vocali

A raccontarlo è stato il portale WABetaInfo, che ha dissezionato una delle versioni preliminari dell'app per iOS ottenendo come risultato alcuni elementi dell'interfaccia grafica che rimandano alla novità in arrivo. Il sistema si potrà utilizzare nella modalità di registrazione estesa, ovvero quando dopo aver premuto il pulsante di registrazione lo si fa scorrere verso l'alto bloccandolo in quella posizione. Al centro della barra di stato inferiore compare un pulsante con il simbolo universale della pausa, premendo il quale la registrazione si interrompe; il pulsante assume i connotati di un microfono, che è possibile toccare per riprendere a parlare. Una volta terminato l'audio, lo si può inviare come di consueto premendo il pulsante con l'aeroplanino di carta.

La novità era già stata avvistata in una delle versioni preliminari di Android, ma il fatto che sia comparsa anche su iOS significa che gli sviluppatori sono quasi pronti a rilasciarla ufficialmente. In questo modo gli utenti potranno finalmente registrare messaggi che contengano tutte le informazioni da inviare, senza dover sottoporre i destinatari a sequenze di vocali separati all'inseguimento del filo della conversazione.