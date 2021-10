Quali squadre di Serie A non hanno la licenza in FIFA 22 A causa degli accordi presi con eFootball 2022 sviluppato da Konami, alcune squadre italiane non sono presenti ufficialmente in FIFA 22 e devono quindi utilizzare nomi e loghi fittizi all’interno del gioco. Ecco quali sono e come si chiamano nel gioco di EA Sports.

A cura di Marco Paretti

FIFA 22 è finalmente uscito per tutti e quest'anno, forte anche del mezzo disastro di eFootball 2022 (precedentemente conosciuto come PES), il titolo di EA Sports sembra pronto a raccogliere tutta l'attenzione dei videogiocatori appassionati di calcio. C'è però un problema: rispetto al passato, la simulazione calcistica non possiede tutte le licenze di ogni squadra di Serie A. A causa di vari accordi, tra cui quelli con il diretto rivale sviluppato da Konami, alcune squadre italiane non sono presenti ufficialmente nel titolo e devono quindi utilizzare nomi e loghi fittizi all'interno del gioco. Ecco quali sono e come si chiamano in FIFA 22.

Sono quattro i club italiani che, nonostante la presenza della Serie A, non si possono mostrare ufficialmente all'interno del gioco di EA Sports: Juventus, AS Roma, SS Lazio e Atalanta. Queste 4 sono state sostituite da squadre che si rifanno ai colori delle originali ma devono proporre nomi inventati, che rispettivamente sono Piemonte Calcio, Roma FC, Latium e Bergamo Calcio. Le restanti 16 squadre del campionato italiano di Serie A, invece, potranno utilizzare nomi e loghi ufficiali all'interno di tutto il gioco. Ma cosa comporta l'assenza della licenza all'interno di FIFA 22?

Oltre al nome ufficiale, che ovviamente FIFA 22 non può utilizzare perché non in possesso della licenza, nel gioco non possono comparire i loghi delle squadre né le divise originali, che sono state sostituite da elementi inventati. Restano però disponibili i giocatori con i loro nomi reali e, soprattutto, con il loro vero aspetto grazie alla partnership tra Electronic Arts e FifPro. Insomma, non stiamo parlando dei tempi di Castolo e Minanda dei vecchi PES. Quest'anno però FIFA 22 non potrà contare nemmeno sulla Serie B, che nel gioco non ci sarà sempre a causa dell'accordo preso con Konami. Alcune delle squadre di questo campionato sono però finite nella sezione "Resto del Mondo": Benevento, Crotone, Parma, Monza e Lecce.