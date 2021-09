Quando esce iPhone 13, la data dell’evento apple è il 14 settembre Fino a settimana scorsa non era ancora chiaro quando si sarebbe tenuto l’evento di presentazione all’Apple Park di Cupertino, ma ora questa informazione è stata rilasciata ufficialmente: il sipario sulla gamma iPhone 13 si alzerà martedì prossimo, il che lascia immaginare che i nuovi smartphone potrebbero arrivare nei negozi già venerdì 24 settembre.

L'arrivo di settembre segna ufficialmente la stagione dei nuovi iPhone: da anni ormai Apple programme durante le prime settimane del mese la presentazione dei suoi telefoni di prossima generazione, per poi lanciarli sul mercato a pochi giorni di distanza. Dei nuovi telefoni sappiamo che dovrebbero ricalcare il design dei predecessori ma arrivare con fotocamere del tutto nuove: le unità posteriori dovrebbero vantare nuovi sensori, mentre le dimensioni del notch frontale dovrebbero ridursi. Tra le nuove caratteristiche si parla anche di una ricarica wireless più potente e di un sistema di comunicazione satellitare che dovrebbe entrare in funzione in casi di emergenza, quando la normale comunicazione cellulare non è disponibile.

Fino a settimana scorsa però non era ancora chiaro quando si sarebbe tenuto l'evento, mentre ora questa informazione è stata rilasciata ufficialmente: il sipario sulla gamma iPhone 13 si alzerà martedì prossimo, il che lascia aperta una ipotesi attendibile circa la sua data effettiva di disponibilità nei negozi.

La data di uscita di iPhone 13 all'evento Apple

La data di presentazione dei nuovi telefoni Apple viene solitamente fissata di martedì, e di frequente è avvenuto che si trattasse del primo martedì del mese. Dopo i ritardi dell'anno scorso causati dalla pandemia di coronavirus, anche quest'anno Apple ha deciso di optare per la metà del mese e per la precisione martedì 14 settembre. La data è stata comunicata ufficialmente nella serata di ieri: in una email inviata dall'azienda ai contatti stampa e presto rimbalzata su tutti i social, Apple ha dato appuntamento ad appassionati e osservatori per seguire la diretta streaming dell'evento che avrà inizio dalle ore 19 in Italia. Nel corso della presentazione verranno svelati i successori degli iPhone 12 – ovvero iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 Mini – e probabilmente la nuova versione del suo smartwatch, l'Apple Watch Serie 7.

Quando esce iPhone 13 nei negozi

L'informazione comunicata ieri dà modo di ipotizzare anche quando i dispositivi arriveranno nei negozi. Storicamente infatti Apple mira a lanciare ufficialmente i suoi gadget nel secondo venerdì successivo alla data di presentazione; e dal momento che l'evento viene fissato genericamente di martedì, si tratta di una decina di giorni di distanza dallo streaming che quest'anno si tiene il 14. Se la casa di Cupertino dovesse rimanere ancorata alle tradizioni anche quest'anno, i nuovi iPhone 13 arriverebbero nei negozi venerdì 24 settembre. Le incognite al riguardo sono numerose: soltanto un anno fa il coronavirus ha stravolto i calendari che Apple ha sempre amato rispettare, e la crisi dei chip che è scaturita dalla pandemia non si è ancora risolta.

Può ancora darsi dunque che il gruppo lancerà i suoi nuovi gadget in due ondate separate, oppure semplicemente che la data del 24 non verrà rispettata. Per saperlo con certezza non rimane altro che attendere l'evento ufficiale di presentazione, che Fanpage.it seguirà in diretta su queste pagine a partire dalle 19 in punto di martedì 14.