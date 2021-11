Quanto costa l’iPhone 13 con un dente di tirannosauro incastonato nella scocca Realizzato dal gruppo russo Caviar specializzato nella produzione di modifiche di lusso ai dispositivi di elettronica più diffusi, il gadget è stato battezzato Tyrannophone e si basa su un iPhone 13 Pro con taglio di memoria da 1 terabyte. A tenere alto il prezzo del dispositivo ci sono anche inserti placcati in oro e un bassorilievo in titanio.

A cura di Lorenzo Longhitano

Con il successo degli iPhone e degli smartphone a tutto schermo, Apple e le sue concorrenti hanno dato vita al business parallelo delle cover e delle personalizzazioni dedicate a questi dispositivi. Inguainare o modificare un iPhone per proteggerlo o abbellirlo ormai è una pratica comune e per tutte le tasche, ma alcuni dei prodotti in commercio puntano decisamente a una tipologia di clientela più abbiente. L'ultimo in questione lo ha realizzato una vecchia conoscenza del settore: il gruppo russo Caviar, che ha annunciato nelle scorse ore una versione speciale di iPhone 13 adornata con dente di dinosauro.

Le caratteristiche

Battezzato Tyrannophone, il gadget non è altro che una versione speciale di Phone 13 Pro nel taglio di memoria da un terabyte. Da solo lo smartphone costerebbe già 1.739 euro senza alcun optional aggiuntivo, ma il gruppo russo propone di sostituirne la scocca con una variante adornata di elementi unici. In evidenza c'è il bassorilievo in titanio di un Tirannosauro, animale al quale si ispira l'edizione speciale del telefono realizzata dall'azienda; incastonato nell'occhio del rettile c'è un frammento di ambra, mentre il pezzo forte è nascosto nelle fauci della bestia: a detta dell'azienda uno dei denti è stato infatti ricavato da un vero dente di T-Rex, risalente a più di 80 milioni di anni fa. A completare il tutto ci sono inserti placcati in oro, per un prezzo di 8.610 dollari che diventano 9.150 per la variante Pro Max.

I precedenti

Non è la prima volta che Caviar si lancia in operazioni del genere, e in questo senso il Tyrannophone non è neppure il prodotto più bizzarro né costoso mai uscito dal sito web dell'azienda: una versione di iPhone 13 Pro Max con 1.024 diamanti incastonati nella scocca sfiora quota 60.000 dollari, mentre degli AirPod rivestiti in oro costano 67.000 dollari e un iPad Mini 6 sottoposto allo stesso trattamento supera quota 84.000 dollari.