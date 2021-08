Quanto costa l’Xbox Series X a tema Halo Infinite La particolarità della Xbox Series X a tema Halo Infinite sta nel design personalizzato, che si estende fino alla ventola, la quale in questo caso non presenta il caratteristico verde bensì un blu vulcanico ispirato a Cortana. Il bundle include anche il controller a tema. Di seguito tutti i dettagli.

A cura di Lorena Rao

In occasione della Gamescom, una delle fiere videoludiche più importanti del panorama europeo, Microsoft ha presentato al pubblico la nuova Xbox Series X a tema Halo Infinite. Un modo per celebrare i 20 anni della serie sparatutto con protagonista Master Chief, in vista soprattutto dell'uscita di Halo Infinite, prevista l'8 dicembre 2021. Il titolo sarà un'esclusiva Microsoft, dunque disponibile solo su Xbox One e Xbox Series X|S, giocabile sin dal lancio su Game Pass, l'ottimo servizio in abbonamento che mette a disposizione dell'utente una corposa libreria di giochi in digitale.

Tornando all'Xbox Series X a tema Halo Infinite, la particolarità sta chiaramente nel design personalizzato, che si estende fino alla ventola, la quale in questo caso non presenta il caratteristico verde bensì un blu vulcanico ispirato a Cortana, con in rilievo le stelle che rimandano a quelle della superficie di Zeta Halo. Anche il controller è perfettamente in linea col nuovo design: ispirato all'armatura di Master Chief, i pannelli metallici scuri presentano dettagli in oro iridio. Inoltre le impugnature laterali sono adatte a qualsiasi stile di gioco. Tale edizione limitata sarà disponibile a partire dal 15 novembre al prezzo di €549,99, tuttavia è già possibile effettuale il pre-ordine sul sito ufficiale di Xbox. Si segnala la possibilità di aggiungere il controller Elite, sempre a tema Halo Infinite, che permette prestazioni più performanti rispetto a quello tradizionale.

Halo Infinte giocato su Xbox Series X permette di godere di una risoluzione 4K per 60 fotogrammi al secondo, con il Multiplayer Arena che ne supporta invece fino a 120. Altri accessori consentono il 3D Spatial Sound avanzato e molto altro. Non resta dunque che attendere i prossimi novembre e dicembre per rivestire i panni di Master Chief dopo la lunga assenza nel panorama videoludico, ossia 6 anni. L'ultimo capitolo canonico della serie è infatti Halo 5: Guardians, uscito nel 2015 per Xbox One.