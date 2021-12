Quanto costano le cover colorate di PlayStation 5 Tramite il post su PlayStation Blog di Isabelle Tomatis (senior director), la compagnia giapponese ha dichiarato che a partire dal 2022 saranno disponibili cinque nuove cover ufficiali per PlayStation 5.

A cura di Lorena Rao

Era evidente sin dal reveal di PlayStation 5 che le sue cover laterali potessero essere cambiate, ma la conferma di Sony è arrivata solamente adesso, in seguito alla registrazione di un brevetto per cover intercambiabili e all'annuncio ufficiale. Tramite un post su PlayStation Blog di Isabelle Tomatis (senior director), la compagnia giapponese ha dichiarato che a partire dal 2022 saranno disponibili cinque nuove cover ufficiali, per personalizzare la propria console come meglio aggrada, che sia una PlayStation 5 HD con Blu-ray disc drive o una PlayStation 5 Digital Edition.

Le colorazioni a disposizione saranno: nero, rosso, rosa, blu e viola, rinominate Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Le prime a essere lanciate sul mercato, a gennaio prossimo, saranno le prime due (cover rossa e nera), le altre arriveranno invece nel corso della prima metà del 2022. Ciascuna cover potrà contare su un controller DualSense en pendant, in arrivo sempre il prossimo mese, da acquistare separatamente.

Il prezzo delle cover sarà di 55 dollari. Riprendendo il post di Tomatis, togliere quelle predefinite per inserire le varianti colorate sarà un'operazione molto semplice. Come detto all'inizio, sin dalle prime presentazioni della console, era chiaro che le due scocche laterali potessero essere tolte con facilità. Non a caso altre compagnie, come Dbrand, ne hanno approfittato per presentare una loro proposta di cover personalizzabili. Un'iniziativa che ha spinto Sony a dare il via a una causa legale, poi vinta, come dimostrato dal brevetto registrato di recente, menzionato sopra.

Intanto PlayStation 5 continua a essere difficile da reperire. A causa della crisi dei chip, la console resta appannaggio di molti e lo sarà ancora nel 2022. Una situazione che dà adito a truffe e fluttuazione dei prezzi degli scalper, che a volte può anche sfiorare la tragedia. Di recente, un ragazzo americano è stato sparato da un potenziale acquirente dopo aver messo in vendita la propria PlayStation 5. Eppure, in questo stato, la console next-gen di Sony continua a macinare numeri di vendite da capogiro, creando un paradosso singolare.