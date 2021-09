Questa mini console è ispirata al Game Boy ed è grande quanto un pollice Cinque giochi preinstallati, micro cavo USB e schermo OLED: Thumby è una sorta di Game Boy minuscolo creato dalla compagnia TinyCircuits. Non si tratta di un prodotto ufficiale Nintendo, ma l’ispirazione alla sua iconica console portatile è evidente. Nato come progetto su Kickstarter, Thumby ha superato abbondantemente l’obiettivo finale.

A cura di Lorena Rao

Negli ultimi anni si è diffusa la moda delle console da gioco in versione ridotta. PlayStation, SEGA Mega Drive, Super Nintendo: le diverse piattaforme che hanno fatto la storia videoludica sono ormai facilmente recuperabili in forma "mini" per avere un tocco di nostalgia e tenerezza. L'ultimo esemplare appartenente alla categoria è Thumby, una sorta di Game Boy minuscolo creato dalla compagnia TinyCircuits. Non si tratta di un prodotto ufficiale Nintendo, ma l'ispirazione alla sua iconica console portatile è evidente.

Ad ogni modo, Thumby misura 1,2 x 0,7 x 0,3 pollici, ha una durata della batteria di circa due ore e 2 MB di spazio di archiviazione interno. L'elemento più particolare è il piccolo schermo monocromatico OLED da 72×40 pixel. Ciò permette una risoluzione più alta rispetto a quanto visto con le precedenti mini-console portatili di Sony, PocketStation (32×32), o di SEGA, Dreamcast VMU (48×32). Riguardo ai giochi, Thumby presenta cinque titoli, già preinstallati. Di seguito l'elenco completo:

TinyBlocks – Un classico puzzle game

Space Debris – Uno space shooter simile ad Asteroids

Annelid – Un gioco con un serpente da accudire e far crescere

Delver – Un dungeon adventure in cui collezionare armi e sconfiggere i mostri

Saur Run – Un running game con protagonista un dinosauro

Una proposta piccola, che però può essere estesa: Thumby può accogliere infatti altri giochi creati con il linguaggio di programmazione MicroPython. Ma non è tutto: la minuscola console supporta anche il multiplayer. Il merito è del micro cavo USB, che permette di poter giocare con un altro possessore di Thumby. La piccola console ideata da TinyCircuits nasce come progetto su Kickstarter, la nota piattaforma di crowdfunding. L'obiettivo finale, ossia 12.837 €, è stato abbondantemente superato nel giro di due ore. È comunque possibile contribuire alla causa – a partire da 17 euro – per avere a casa il proprio Thumby. L'inizio delle spedizioni è previsto per febbraio 2022.