I videogiochi di Game Boy e Game Boy Color saranno disponibili su Nintendo Switch Online Il futuro di Nintendo Switch guarda al passato, per offrire all’utenza abbonata al servizio online un tuffo nella nostalgia con i titoli usciti su Game Boy e Game Boy Color, tra le prime console portatili di successo di Nintendo, dopo lo storico Game & Watch. Non è però chiaro nello specifico quanti e quali videogiochi arriveranno.

A cura di Lorena Rao

Nintendo è pronta a rendere disponibili i videogiochi usciti su Game Boy e Game Boy Color per chi ha l'abbonamento a Nintendo Switch Online. Lo conferma Eurogamer.net, dopo che la notizia ha avuto una prima diffusione tramite il podcast "Nate the Hate". In seguito, tale tesi è stata confermata anche da fonti di Nintendo Life. Il futuro di Switch guarda dunque al passato, per offrire all'utenza abbonata al servizio online un tuffo nella nostalgia con i titoli usciti su Game Boy e Game Boy Color, tra le prime console portatili di successo di Nintendo, dopo lo storico Game & Watch. Non è però chiaro nello specifico quanti e quali videogiochi arriveranno. La notizia sembra comunque certa.

A prova di ciò, si può prendere come riferimento l'operazione svolta a settembre 2018 per portare su Switch i titoli pubblicati su Nintendo Entertainment System (NES). L'anno successivo è stata invece la volta dei titoli pubblicati su Super Nintendo Entertainment System (SNES). Attualmente, la libreria digitale di Nintendo Switch Online presenta 80 giochi per NES e 50 giochi per SNES, anche se occorre precisare che vi sono delle differenze in base alle regioni. Con l'aggiornamento di tale libreria, un dataminer, ossia un utente che studia i codici dei software, ha scoperto che all'interno del servizio sono presenti altri tipi di emulatori, pronti ad accogliere la produzione retro di Nintendo.

Ecco dunque che la notizia di un prossimo arrivo dei giochi Game Boy e Game Boy Color su Switch, seppur priva di ufficializzazione, sembra essere verosimile. Non si conoscono i dettagli, ma ci si aspetta un annuncio in grande stile, magari durante il Nintendo Direct, evento digitale previsto questo mese di settembre.

Intanto, Switch non resta ancorata al passato, o almeno non solo: il prossimo 8 ottobre ci sarà il lancio di Nintendo Switch OLED, console che può contare sul caratteristico schermo e sulla tecnologia LCD per donare, a chi gioca in portatilità, immagini più immersive e maggiori effetti di contrasto.