I videogiocatori che desiderano ormai da mesi mettere le mani su una PlayStation 5 stanno ancora aspettando pazientemente che le nuove console in arrivo non spariscano pochi minuti dopo la disponibilità nei negozi, ma chi non ha problemi di soldi può a questo punto pensare di buttarsi su una variante placcata in oro lanciata recentemente sul mercato. Il vantaggio è che l'ambita console arriverà a casa in una manciata di giorni lavorativi; il rovescio della medaglia è che ordinarla alleggerirà il conto in banca di mezzo milione di dollari.

La PlayStation 5 dorata è in vendita sul sito del produttore russo Caviar, specializzato ormai da anni nel modficare prodotti di elettronica. L'azienda produce regolarmente varianti di iPhone e telefoni Samsung impreziosite da dettagli come scocche in pelle, oro o altri materiali preziosi, e per l'ultima console di casa Sony non ha fatto eccezione. Battezzata PlayStation 5 Golden Rock, la macchina da gioco si mostra in una scocca dalla superficie irregolare che ricorda quella della pietra preziosa, realizzata a partire da 8 strati di oro 18 carati; sotto al rivestimento risiede la normale PlayStation 5, mentre i controller sono inguainati in pelle di coccodrillo.

Tanto basta per far alzare il prezzo del gadget da poche centinaia di dollari a mezzo milione. Chi non avesse a disposizione una simile somma può comunque optare per una variante in fibra di carbonio da 5.830 dollari e per una ricoperta interamente di pelle di coccodrillo da 8.140 dollari. Tralasciando per un momento l'etica dietro alla scelta della pelle di coccodrillo, si tratta di tre opzioni che difficilmente attireranno l'attenzione per il loro aspetto. Le PlayStation 5 realizzate da Caviar del resto hanno solo due possibili ragioni di esistere: fare da (discutibile) status symbol per chi le acquista, o permettere ai più ricchi del pianeta di saltare una coda che probabilmente potrebbero saltare in altri modi impiegando meglio le proprie risorse.