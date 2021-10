Scopre una stanza sotterranea sotto il letto della sua stanza d’albergo: il TikTok virale In una serie di video una tiktoker ha raccontato una scoperta fatta nella sua stanza d’albergo: una vasta area sotterranea nascosta sotto alcune assi in corrispondenza del letto. La testimonianza ha attirato la curiosità di milioni di utenti che si sono riversati sul profilo dell’autrice con le loro tesi su quanto scoperto.

A cura di Lorenzo Longhitano

Sulla piattaforma di condivisione TikTok balli e sfide non sono gli unici contenuti che finiscono virali, e di quando in quando le esperienze personali degli utenti attirano l'interesse di un numero di persone inaspettato. È successo di recenta in negativo con la storia del "ragazzo sul divano" e sta succedendo in questi giorni con la stanza sotterranea che una tiktoker ha scoperto sotto la sua camera di albergo, stuzzicando la curiosità di milioni di persone. La storia, divisa in tre tiktok pubblicati a poche ore di distanza uno dall'altro, è diventata virale in poco tempo e ha proiettato il volto dell'autrice sugli smartphone di centinaia di migliaia di utenti della piattaforma.

La stanza sotto la stanza

Le premesse in effetti sono bizzarre. Come raccontato nel primo tiktok che narra la vicenda, la ragazza si trovava con la nonna in una stanza d'albergo: qui le due hanno notato una sistemazione irregolare della moquette che copriva le assi dal pavimento, e sollevandola hanno scoperto che effettivamente le assi si potevano spostare dalla loro sede, rivelando sotto di loro una vasta area dismessa. La camera delle due era però situata al pian terreno dello stabile, e quella mostrata ai tiktoker è dunque una stanza sotterranea a tutti gli effetti. Il mistero è bastato ad attirare i primi commenti, che hanno attivato l'algoritmo di TikTok il quale a sua volta ha mostrato il contenuto a milioni di persone.

La clip ha raggiunto raccolto in poco tempo centinaia di commenti che chiedavano alla tiktoker cosa avesse scoperto sotto alla sua stanza. La risposta non si è fatta attendere molto, ma non è stata particolarmente soddisfacente: nel suo secondo tiktok, la protagonista ha raccontato di non aver potuto sollevare la maggior parte delle assi perché coperte dal letto della stanza, e di aver calato il telefono nella fessura ma di aver registrato per sbaglio solo 15 secondi di materiale mostrati nel suo terzo video.

La tesi dei tiktoker

Come hanno commentato alcuni utenti, lo spazio sotterraneo è probabilmente soltanto quel che rimane di un vespaio areato, una zona di ventilazione che isola e separa il pavimento degli edifici da contatto diretto con il terreno. La tesi ovviamente non ha impedito ai commentatori di galoppare con la fantasia e immaginare scenari horror, contribuendo a far arrivare il primo capitolo della storia a quasi 6 milioni e mezzo di visualizzazioni in pochi giorni.