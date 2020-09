Da oggi e fino al 12 novembre – ma probabilmente la novità sarà proposta anche in futuro – Amazon ha introdotto una nuova modalità di consegna chiamata "senza fretta". Come si può intuire dal nome, il nuovo metodo di consegna dei pacchi rappresenta l'esatto opposto dello standard di velocità a cui il colosso dell'ecommerce ci ha abituati negli ultimi anni: la consegna non avverrà infatti il giorno successivo, ma qualche giorno dopo. Scegliere questa modalità non è però un atto masochista: chi lo fa riceverà un piccolo voucher per utilizzare uno sconto sugli acquisti successivi.

La novità è disponibile per tutti gli account Prime (esclusi quelli di prova, Business Prime e Prime Student) ed è selezionatile direttamente nella schermata con tutte le modalità di spedizione. Oltre alle varie opzioni ormai note, da oggi sarà presente anche la "consegna senza fretta", una nuova possibilità gratuita che porterà alla consegna del pacco dopo qualche giorno. Scegliendo questa opzione gli utenti avranno accesso a un buono del valore pari a 1 euro da utilizzare sull'acquisto successivo. La promozione sarà attiva solamente fino al 12 novembre: probabilmente è stata pensata per alleggerire la logistica del colosso americano in vista anche dei Prime Day.

Ma quanto tempo impiega a far arrivare un pacco questa nuova consegna senza fretta? Secondo Amazon, una spedizione di questo tipo può impiegare tra i 4 e i 14 giorni lavorativi a seconda della disponibilità del prodotto e della sua posizione all'interno della rete di magazzini. Le tempistiche vengono comunque indicate in fase di scelta della consegna, in modo da sapere immediatamente quanto bisognerà aspettare e qual è la differenza rispetto alle consegne classiche. La novità è con molta probabilità stata attivata ora in previsione dei Prime Day, due giornate di sconti che avranno inizio il prossimo 13 ottobre.