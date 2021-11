Su Instagram arrivano gli abbonamenti a pagamento: ecco come funzioneranno Dopo i primi indizi emersi nei mesi scorsi, nell’App Store sono emersi ulteriori elementi che suggeriscono l’arrivo di una funzionalità chiamata Instagram Subscriptions, che permetterà agli utenti del social network di acquistare un accesso privilegiato ai contenuti esclusivi prodotti dai loro creator preferiti.

A cura di Lorenzo Longhitano

Da qualche mese ormai gli utenti di Instagram possono farsi pagare direttamente dai loro follower per le proprie attività online. I badge permettono ai fan più accaniti di manifestare il proprio affetto e sostegno nei confronti dei loro beniamini con un acquisto virtuale, e presto saranno affiancati da un nuovo modo per rimanere legati al creator preferiti: una sorta di abbonamento che consentirà agli utenti di vedere contenuti in esclusiva di artisti, aziende e influencer preclusi ai normali follower.

Di questa funzionalità si parla ormai da tempo con il nome di Exclusive Stories, ma l'ultimo indizio del suo debutto in tempi brevi è arrivato dall'App Store di iPhone, intercettato dalla piattaforma di analisi Sensor Tower. Nei giorni scorsi gli sviluppatori di Instagram hanno aggiornato la descrizione dell'app, che richiede di elencare i beni acquistabili all'interno e il prezzo d'acquisto proposto: nella lista compilata, insieme alle voci relative ai Badge, figura anche una novità chiamata Instagram Subscriptions. I gestori del social non ne hanno ancora parlato in veste ufficiale, ma il nome lascia presagire che si tratterà di abbonamenti legati ai propri creator preferiti, che permetteranno di vedere contenuti in anteprima o altrimenti impossibili da vedere normalmente.

Il social ha affermato da tempo di volersi sempre più concentrare sui creator da qui in avanti, e la mossa va sicuramente in questa direzione dando modo a questa categoria di utenti di guadagnare di più dalle proprie attività online. Il funzionamento specifico della novità in arrivo andrà però chiarito; tra i beni acquistabili nell'ultima versione di Instagram per iOS ci sono infatti tre voci riferite alle Subscriptions al prezzo di 99 centesimi, e una voce da 4,99 dollari. Potrebbe trattarsi di quattro tipologie di iscrizione diverse – per un singolo contenuto, per due lassi di tempo predefiniti e per una sorta di carnet – ma prima di saperlo occorrerà attendere che Instagram attivi definitivamente la novità per ora soltanto inserita nel codice sorgente dell'ultima versione della sua app ma ancora inattiva.