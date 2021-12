Su Instagram puoi fare la tua compilation dei momenti migliori del 2021 La novità sta debuttando in queste ore su Instagram e permette agli utenti di riproporre ai follower le Storie che hanno scandito i loro ultimi 12 mesi.

A cura di Lorenzo Longhitano

Dopo aver pubblicato la lista dei temi più caldi del 2021 su Facebook e Instagram, il social network fotografico ha deciso di dare anche ai singoli utenti l'opportunità di compilarsi una propria top 10 dei contenuti più seguiti sul loro profilo nei 12 mesi appena trascorsi. La novità è stata battezzata Momenti, funziona esclusivamente in relazione alle Storie Instagram e permette di rivivere o pubblicare una compilation di questi contenuti legati al 2021 che sta per concludersi.

Come funzionano i Momenti 2021 di Instagram

I primi utenti stanno ricevendo già in queste ore l'avviso legato alla novità appena approdata sul social. Un banner in cima alla sezione principale dell'app recita "Visualizza i tuoi momenti del 2021" e descrive la funzionalità in modo abbastanza semplice. Premendo sul pulsante Visualizza momenti si può accedere immediatamente alla compilation che Instagram ha collezionato in ordine cronologico con le 10 Storie ritenute più significative e pubblicate nel corso del 2021. La lista selezionata da Instagram non è definitiva: all'interno della modalità Momenti resta possibile eliminare le storie scelte automaticamente per sostituirle con altri contenuti salvati nell'archivio delle storie pubblicate.

In ogni caso, il risultato viene confezionato e pubblicato come una serie di contenuti a sé, visibili nella sezione Storie dei follower. Ciascun contenuto selezionato si presenta come Storia a sé, incorniciata da un riquadro che rimanda alla speciale modalità retrospettiva e a un adesivo "2021" che porta gli spettatori a compilare la propria lista di Momenti.

La novità a tempo

Da qui alla fine del mese (e anche oltre) è facile supporre che i Momenti del 2021 invaderanno Instagram, nei profili di utenti ansiosi di riassumere l'anno che sta per chiudersi. La novità in effetti sarà disponibile per un periodo di tempo limitato: i responsabili del social hanno già confermato che la finestra temporale utile per pubblicare i Momenti del 2021 è di poche settimane.