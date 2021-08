Su WhatsApp arriva un carico di nuove emoji: come averle in anteprima Le nuove emoji che gli utenti Apple stanno già utilizzando grazie a iOS 14.5 stanno arrivando anche su WhatsApp per tutti coloro in possesso di un telefono Android. Le faccine più recenti si potranno visualizzare e inviare all’interno delle conversazioni anche se resteranno invisibili al di fuori dell’app.

A cura di Lorenzo Longhitano

Emojipedia

Le emoji sono diventate un vero e proprio linguaggio alternativo alle immagini e alla parola scritta, motivo per cui l'arrivo di ogni nuova faccina su telefoni e piattaforme social è diventato motivo di interesse per una grande quantità di comunicatori incalliti. L'ultimo carico di nuove emoji ha visto la luce su milioni di iPhone con l'aggiornamento a iOS 14.5, ma ha lasciato a secco le centinaia di milioni di utenti Android che non possono fare affidamento su aggiornamenti del sistema operativo regolari e puntuali come quelli che coinvolgono i telefoni Apple. Fortunatamente a partire dalle prossime versioni di WhatsApp le faccine in questione arriveranno anche sulla piattaforma di messaggistica istantanea: per averle in anteprima basta scaricare la versione beta dell'app.

Quali sono le nuove faccine in arrivo

Le emoji in arrivo su WhatsApp sono quelle che fanno riferimento allo standard Unicode approvato nel 2020, che gli sviluppatori software e i produttori di telefoni e computer hanno iniziato a introdurre sui loro dispositivi a partire da quest'anno. Si tratta del carico di 217 nuove icone che includono la donna con la barba, la faccina disorientata e soprattutto le coppie inclusive che riproducono innamorati di ogni genere e con ogni combinazione di tonalità della pelle.

Il rimedio di WhatsApp

Apple ha già potuto spedire il relativo aggiornamento a tutti gli iPhone compatibili, mentre su Android – installato su migliaia di modelli di telefono prodotti da centinaia di aziende diverse – il processo impiegherà molto più tempo. L'intervento di WhatsApp fornirà agli utenti di questi telefoni una soluzione provvisoria: supportando tutte le faccine più recenti al suo interno, la piattaforma di messaggistica darà modo ai suoi utenti di visualizzarle e inviarle all'interno delle conversazioni, anche se nel resto dei menù e delle app del telefono le nuove icone rimarranno invisibili.

La versione beta

La novità è stata introdotta in una delle ultime versioni preliminari dell'app. Questo vuol dire che le nuove emoji arriveranno tra pochi giorni su tutti i telefoni Android, ma anche che chi vuole usare da subito le nuove emoji può già farlo: per aderire al programma che consente di scaricare le versioni beta di WhatsApp in anteprima occorre visitare questa pagina che inoltra la relativa richiesta; al momento il programma è al completo, ma con il liberarsi di nuove posizioni verranno aggiunti nuovi utenti.